曾之婕當選台南市好人好事　唯一市議員且最年輕入榜

▲社團法人台南市好人好事運動協會，選出2023年台南市好人好事當選人共16人，其中曾之婕是唯一一位市議員，也是最年輕的當選人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社團法人台南市好人好事運動協會，選出2023年台南市好人好事當選人共16人，其中曾之婕是唯一一位市議員，也是最年輕的當選人，曾之婕獲知當選這項殊榮後，表示感謝協會的認同，也希望未來能扮好議員的角色以外，再繼續將「曾順良之友會」各項社會公益更加發揚光大。

曾之婕是由台南市「曾順良之友會」推薦，參與台南市好人好事的評選，她自2017年接任「良友會」執行長一職，發揮求學階段在長榮中學美工科及澳洲昆士蘭大學飯店管理系的所長，將「良友會」的各項活動加入創新創意及符合時代潮流的元素，將社會公益更加發揚光大。

在這些公益活動當中，曾之婕在端午節與創世社會福利基金會合作，邀請民間企業共同捐助清寒家庭過節，及協助植物人安養；中秋節舉辦公益點燈活動募集物資幫助弱勢族群；「良友盃兒童繪畫競賽」年年都將結餘款項捐助給台南市腦性麻痺之友協會；並不時為突遭變故的家庭發起小額公益募款急難救助、捐助學童愛心早餐，發揮大愛精神。

近3年因疫情原因，曾之婕將過去聖誕節表揚特境學子餐會，改為「聖誕許願市集」，鼓勵學童在逆境中奮發向上，邀請企業各界及志工團體共襄盛舉出錢出力，秉持回饋社會的初衷，致贈獲獎學童獎助學金及文具禮品，讓愛心年年延續，更具有溫馨創新的意義。自2022年起連兩年發起捐血活動，募得血袋數量高居台南市捐血新高記錄。

曾之婕說，去年當選為台南市議員後，肩上多了一份對台南市民的責任，感謝許多長輩的提攜，推薦他參與好人好事的評選，當選雖然代表協會對他的肯定，但也督促他更要時時關注需要幫助的對象並伸出援手，將秉持初衷持續關懷特境學童及弱勢家庭，讓台南市能夠更邁向真善美的和諧社會。