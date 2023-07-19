侯友宜喊恢復4個月兵役　孫曉雅：不會告訴他該不該做

▲美國在台協會處長孫曉雅。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜近日宣布，若當選總統將把義務役役期恢復為4個月，引發輿論譁然。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今（19日）答覆媒體提問表示，不會告訴候選人什麼該做、什麼不該做，AIT將確保每位候選人能夠了解美國的立場；對於徵兵制，她指出，支持台灣選擇適合自己文化與社會的做法，打造有說服力的自我防衛能力。

孫曉雅今天下午於美國在台協會，主持自2021年7月上任以來的第三場記者會。

媒體會中提問，AIT曾表示支持台灣延長徵兵制役期，但前不久侯友宜表示若當選將把役期從1年改回4個月，而外交部長吳釗燮稱，其說法會引起國際社會憂慮，尤其是在美國方面，請問美方是否有與國民黨人士就此議題做討論？美國對這個議題的立場是什麼？

對此，孫曉雅表示，AIT與所有總統候選人及他們的幕僚、競選幹部都有頻繁的互動，並且討論各種各樣的議題，「我們並不會對這些候選人打分數，或者是告訴他們說，你們有哪些事情該做，或者是不該做的，大家知道，我們並沒有支持特定候選人，我們在台灣的大選當中，也沒有選票」，AIT所做的事，是確保每位候選人都能夠了解美國在各種議題上相關的立場。

對於徵兵制的議題，孫曉雅說明，美國沒有徵兵制度，但在全世界各地有許多盟友有軍事合作，其中有些夥伴有徵兵制，有些夥伴和美國一樣是全募兵制，真正重要的是，在役期當中參與的軍人能夠得到什麼樣的訓練，還有軍隊能不能得到全社會的支持，「我們非常支持台灣選擇適合自己的文化以及社會的做法，來為自己打造一個有說服力的自我防衛能力，同時也能夠得到全社會的支持，並且起到一個有嚇阻力的作用」，至於應該怎麼做、包括什麼樣的課程，是由台灣來做決定。