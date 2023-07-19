AIT擴建案引內湖居民反彈　孫曉雅：我們希望當個好鄰居

▲美國在台協會處長孫曉雅。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會（AIT）位在內湖的台北辦事處近期規劃擴建，希望申請現址正門口旁原內湖國中金湖校區用地，變更為機關用地，引發在地民眾反彈。對此，AIT處長孫曉雅今（19日）說明，希望能在社區當一個好鄰居，目前並未確切規劃取得土地後要做什麼用途，但非常希望能夠擴建，期待可透過正常管道處理這些議題。

孫曉雅今天下午於美國在台協會，主持自2021年7月上任以來之第三場記者會。

針對有媒體會中關切AIT擴建案議題，孫曉雅表示，的確這個議題最近佔據相當多媒體版面，她了解在地居民相當關切此議題，也看到居民們參加說明會表達他們的想法，AIT了解在地居民會使用AIT旁邊這塊空地來做許多用途，「其實我們是希望能夠在這個社區當一個好鄰居」，AIT員工中有3分之1的美國同仁居住在內湖，他們的孩子也在內湖上學，也會在日常生活當中使用這邊的一些設施。

孫曉雅也說，AIT所有同仁都會到內湖這裡來上班，所以AIT其實就是這個社區的一份子，目前AIT並沒有具體規劃，未來如果能夠取得土地要確切用做什麼用途，但是非常希望有機會的話，能夠擴建使用鄰近的土地，當然目前還在跟相關機關共同合作，透過既有機制，希望能夠讓這個議題有更好的討論，同時重視在地居民的寶貴意見，期望可以透過正常管道處理這些議題。