她們又「網交」明星靳東　上海阿姨砸百萬堅信：是真愛

▲ 大陸愛情詐騙集團經常利用影視明星靳東行騙 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名演員靳東長相帥氣，被封為師奶殺手，經常成為詐騙集團幌子工具。近期上海一名60多歲的王阿姨以為自己和靳東談戀愛，前後砸20多萬人民幣給對方，被兒子阻止還執迷不誤。截至目前，警方調查這個愛情詐騙集團遍及大陸多個省市，共5名被害人上當，都是60多歲女性，涉案金額近百萬元人民幣。

綜合陸媒報導，60歲受害人王阿姨住在上海，過度迷戀影視明星靳東，加入了「明星粉絲團」，都要在「靳東」的直播間裡聊天，甚至背著家人通過轉帳的方式參與所謂的「應援投資」和「公益項目」，前後砸進去20萬元人民幣，換算將近百萬帶台幣。

王阿姨的兒子小王擔心母親受騙，親自上直播間一看，發現不對勁，根本沒有真人露面，只有照片當背景，重複播放偶像影片，搭配溫柔款款的旁白說「自己雖是明星，但也是普通人，也希望交到真心朋友。」

小王搜索發現，靳東的官方帳號從未有直播互動活動，也沒有「私人直播間」，多次向母親解釋也沒有。王阿姨還是難擋「偶像」的甜蜜攻勢，不斷把自己的積蓄送出去。小王只能報警求助。

今年5月至7月，上海靜安警方前往大陸多省份開展收網行動，先後抓獲王某等犯罪團伙成員8人，這下釐清真相，原來該團伙通過播放明星的照片和影片，利用變聲器假借「明星」身份與被害人進行情感交流，當被害人信以為真後，犯罪團伙就轉入傳統「殺豬盤」模式，索取帳號進行詐騙。

截至目前，警方已經查證多個省市的5名被害人，基本上都是60多歲的女性，涉案金額近百萬元人民幣。

▲ 不少受害人以為自己跟靳東「網戀」 。（圖／翻攝 愛奇藝）

類似事件已不止一次發生，之前江西一名61歲的黃大媽說，大明星靳東向她表白，她要嫁給靳東！黃大媽稱沒有真正享受過愛情，如今要勇敢追愛。

實際上，黃大媽又是被假的詐騙帳號欺騙，至今她依然不相信。

靳東工作室曾於2020年10月13日發佈聲明稱，靳東在短視頻平台未開設帳號，涉事帳號是假冒，涉嫌侵犯靳東肖像權、姓名權。工作室將通過法律途徑追責。