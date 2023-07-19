　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

她們又「網交」明星靳東　上海阿姨砸百萬堅信：是真愛

▲▼ 靳東 詐騙 。（圖／翻攝 網易）

▲ 大陸愛情詐騙集團經常利用影視明星靳東行騙 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名演員靳東長相帥氣，被封為師奶殺手，經常成為詐騙集團幌子工具。近期上海一名60多歲的王阿姨以為自己和靳東談戀愛，前後砸20多萬人民幣給對方，被兒子阻止還執迷不誤。截至目前，警方調查這個愛情詐騙集團遍及大陸多個省市，共5名被害人上當，都是60多歲女性，涉案金額近百萬元人民幣。

綜合陸媒報導，60歲受害人王阿姨住在上海，過度迷戀影視明星靳東，加入了「明星粉絲團」，都要在「靳東」的直播間裡聊天，甚至背著家人通過轉帳的方式參與所謂的「應援投資」和「公益項目」，前後砸進去20萬元人民幣，換算將近百萬帶台幣。

王阿姨的兒子小王擔心母親受騙，親自上直播間一看，發現不對勁，根本沒有真人露面，只有照片當背景，重複播放偶像影片，搭配溫柔款款的旁白說「自己雖是明星，但也是普通人，也希望交到真心朋友。」

小王搜索發現，靳東的官方帳號從未有直播互動活動，也沒有「私人直播間」，多次向母親解釋也沒有。王阿姨還是難擋「偶像」的甜蜜攻勢，不斷把自己的積蓄送出去。小王只能報警求助。

今年5月至7月，上海靜安警方前往大陸多省份開展收網行動，先後抓獲王某等犯罪團伙成員8人，這下釐清真相，原來該團伙通過播放明星的照片和影片，利用變聲器假借「明星」身份與被害人進行情感交流，當被害人信以為真後，犯罪團伙就轉入傳統「殺豬盤」模式，索取帳號進行詐騙。

截至目前，警方已經查證多個省市的5名被害人，基本上都是60多歲的女性，涉案金額近百萬元人民幣。

▲▼ 靳東 詐騙 。（圖／翻攝 網易）

▲ 不少受害人以為自己跟靳東「網戀」 。（圖／翻攝 愛奇藝）

類似事件已不止一次發生，之前江西一名61歲的黃大媽說，大明星靳東向她表白，她要嫁給靳東！黃大媽稱沒有真正享受過愛情，如今要勇敢追愛。

實際上，黃大媽又是被假的詐騙帳號欺騙，至今她依然不相信。

靳東工作室曾於2020年10月13日發佈聲明稱，靳東在短視頻平台未開設帳號，涉事帳號是假冒，涉嫌侵犯靳東肖像權、姓名權。工作室將通過法律途徑追責。

ET快訊
ETtoday奪『銀響力』網路專題報導獎優選　《台灣長照家庭
《木曜4》停直播　邰智源沉默1周發文「用意太暖」
快訊／foodpanda宣布「全台實施收平台費」
「2台灣美食」漲價後拒吃了！　一票有感：比正餐還貴
快訊／Melody離婚　貼文悄刪除
救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

季辛吉會見王毅：一中是美國嚴肅承諾　不會動搖或背棄

賴清德「循慣例」過境美國　陸外交部「三停止」對美喊話

暑期找工作當心！　陸公安提醒：5種兼職恐涉嫌詐騙

全球首台16兆瓦海上風電機組成功運行　葉輪掃風面積7個足球場大

她們又「網交」明星靳東　上海阿姨砸百萬堅信：是真愛

陸晶圓代工龍頭中芯國際再次換帥　非半導體專業出身劉訓峰掌舵

人類首度發現哺乳類動物捕食體型大三倍鸚鵡嘴龍　纏鬥還原圖曝光

韓國最高罰10年徒刑！　大陸公民賣「去痛片」又被抓　

「拳王」學生一看書就過敏　陸師「感化他」爆紅獲百萬讚

周杰倫演唱會近13萬張票30秒內賣光光　2張連座票黃牛開價：64萬

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

回憶殺！Tank唱偶像劇OST串燒　「專屬天使＋給我你的愛」好好聽

季辛吉會見王毅：一中是美國嚴肅承諾　不會動搖或背棄

賴清德「循慣例」過境美國　陸外交部「三停止」對美喊話

暑期找工作當心！　陸公安提醒：5種兼職恐涉嫌詐騙

全球首台16兆瓦海上風電機組成功運行　葉輪掃風面積7個足球場大

她們又「網交」明星靳東　上海阿姨砸百萬堅信：是真愛

陸晶圓代工龍頭中芯國際再次換帥　非半導體專業出身劉訓峰掌舵

人類首度發現哺乳類動物捕食體型大三倍鸚鵡嘴龍　纏鬥還原圖曝光

韓國最高罰10年徒刑！　大陸公民賣「去痛片」又被抓　

「拳王」學生一看書就過敏　陸師「感化他」爆紅獲百萬讚

周杰倫演唱會近13萬張票30秒內賣光光　2張連座票黃牛開價：64萬

Beer King「啤酒暢飲月費制」再升級　月付399元3款酒精喝到飽

姚立明談柯文哲有「這弱點」　提醒賴清德多爭取青年選票

妹妹母單30年「開7條件徵男友」年薪百萬！哥哥嫌棄：標準太高

柯文哲民調下滑只是開始？　他分析支持者結構：只走得了一時

季辛吉會見王毅：一中是美國嚴肅承諾　不會動搖或背棄

公私協力傳承客家文化　竹市府補助民間推廣客家藝文活動

黨代表大會圓滿結束　民進黨：民主大聯盟整備成軍、全力取勝

716完館長粉專消失「國家機器搞鬼」？　綠委：政府不能干預臉書

AIT擴建案引內湖居民反彈　孫曉雅：我們希望當個好鄰居

留家鄉伴嬤還加入布農歌謠隊　台東海端鄉胡軍獲全國孝行楷模

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

大陸熱門新聞

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

房仲看AV驚見「同事演主角」　影片爆紅

陸網提「台灣回歸6大好處」：台積電收歸國有

飯菜有異物「似保險套」　校方：鴨子眼球膜

陸男貪涼　飲冰鎮綠豆湯誘發腦梗死

正妹「只穿圍裙」咖啡廳閒晃！側面炸裂照瘋傳

陳斌華首度接受台媒採訪！ 用「閩南語」打招呼

一看到就想笑！甘肅博物館「表情包」文物爆紅

陸生團赴文大交流　北大生：兩岸同根同源

恒大終於公布財報「2年巨虧3.5兆」

周杰倫演唱會近13萬張票30秒內賣光光 2張連座票黃牛開價：64萬

台企聯批林懷案「公平何在？人心難服！」

喝1碗綠豆湯！40歲男醒來手腳無力… 醫：中風了

馬英九帶陸生訪故宮　對「肉形石」最好奇

更多熱門

相關新聞

68歲嬤網戀「陸劇男神」　為刷禮上街撿回收

68歲嬤網戀「陸劇男神」　為刷禮上街撿回收

江西上饒一名68歲的奶奶3年來一直以為自己在與陸劇演員靳東網戀，不斷給對方匯款、刷禮物，還為了賺錢跑去掃大街、撿回收，至少已花掉3萬元人民幣。奶奶的女兒無奈表示，這一看就知道是詐騙，他們已經嘗試過封鎖騙子的帳號，甚至砸爛手機、報警，但母親仍堅持己見，沈迷在謊言之中。

2023兩會名人委員一文看！甄子丹踏足政壇

2023兩會名人委員一文看！甄子丹踏足政壇

劇組拖欠數百人工資…驚爆幕後大股東「陸劇男神」　

劇組拖欠數百人工資…驚爆幕後大股東「陸劇男神」　

50歲人妻迷戀《琅琊榜》靳東報警

50歲人妻迷戀《琅琊榜》靳東報警

61歲已婚女愛上男星！離家追愛…結果超殘酷

61歲已婚女愛上男星！離家追愛…結果超殘酷

關鍵字：

靳東

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

即／桃園中壢命案！女「身中數刀」倒床上慘死

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

即／最美里長陳紫渝認愛了！喊：跟凃先生正在交往

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面