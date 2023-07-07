高雄男路邊偷車廟前遭逮！嗆警：其邁我同學　荒謬真相曝光

▲高雄男路邊偷車遭逮嗆警：其邁我同學，你誰啊？（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名36歲王姓女子日前報案稱，她停放在鹽埕區大仁路與光榮街口停車格內的機車遭竊，警方受理後調閱監視器，逮到48歲竊賊劉男。沒想到，劉男一見員警竟瞎扯謊稱「其邁我同學啦，你誰啊？」更要求警方打電話聯絡市長，最後在支援警力到場後，將他逮捕帶回派出所偵辦。

鹽埕分局五福四路派出所於5日13時許，接獲王女報案稱機車失竊，警方進一步了解，原來是王女停車時忘記將鑰匙拔下，機車因而被偷走。

警方受理後隨即調閱監視器，發現一名男性犯嫌騎著偷來的機車在鹽埕區移動，當天晚上6點多，員警就在鹽埕區大仁路三山國王廟前，發現48歲竊嫌劉男停在旁抽菸，當時機車還在發動中。

▲劉男事後坦承自己是遊民，但過程中一度想跑進廟裡不想面對。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方為避免劉男逃逸，先將機車鑰匙拔下，不過，他看到員警時相當激動，甚至脫口瞎扯「其邁我同學啦，你誰啊？」更要求警方打電話聯絡市長。經警方進一步溝通，劉男這才坦承自己是遊民，過程中還一度想跑進廟裡不想面對，也不斷辯解那輛機車是自己的。

最後員警待支援警力到場後，將劉男逮捕帶回派出所內偵辦。經了解，劉男路過時見機車鑰匙未拔，一時心生歹念順手牽羊，未料竊走機車後不到半天就被警方查獲，全案依涉嫌竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦。