　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男路邊偷車廟前遭逮！嗆警：其邁我同學　荒謬真相曝光

▲▼高雄男路邊偷車遭逮嗆警：其邁我同學，你誰啊？。背後真相曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男路邊偷車遭逮嗆警：其邁我同學，你誰啊？（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名36歲王姓女子日前報案稱，她停放在鹽埕區大仁路與光榮街口停車格內的機車遭竊，警方受理後調閱監視器，逮到48歲竊賊劉男。沒想到，劉男一見員警竟瞎扯謊稱「其邁我同學啦，你誰啊？」更要求警方打電話聯絡市長，最後在支援警力到場後，將他逮捕帶回派出所偵辦。

鹽埕分局五福四路派出所於5日13時許，接獲王女報案稱機車失竊，警方進一步了解，原來是王女停車時忘記將鑰匙拔下，機車因而被偷走。

警方受理後隨即調閱監視器，發現一名男性犯嫌騎著偷來的機車在鹽埕區移動，當天晚上6點多，員警就在鹽埕區大仁路三山國王廟前，發現48歲竊嫌劉男停在旁抽菸，當時機車還在發動中。

▲▼高雄男路邊偷車遭逮嗆警：其邁我同學，你誰啊？。背後真相曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲劉男事後坦承自己是遊民，但過程中一度想跑進廟裡不想面對。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方為避免劉男逃逸，先將機車鑰匙拔下，不過，他看到員警時相當激動，甚至脫口瞎扯「其邁我同學啦，你誰啊？」更要求警方打電話聯絡市長。經警方進一步溝通，劉男這才坦承自己是遊民，過程中還一度想跑進廟裡不想面對，也不斷辯解那輛機車是自己的。

最後員警待支援警力到場後，將劉男逮捕帶回派出所內偵辦。經了解，劉男路過時見機車鑰匙未拔，一時心生歹念順手牽羊，未料竊走機車後不到半天就被警方查獲，全案依涉嫌竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦。

ET快訊
大牙「最新近照」曝光！隔10天首露面
北市補習班性騷幼兒！教育局稽查遭拍桌辱罵　怒開罰33萬
日本核監管機構批准了！　福島核電廠「百萬噸廢水」今夏排入海
網紅護理師公布「摸腿畫面」　控警性騷擾
Melody迎40歲老公秘辦生日趴！浪漫背後真相曝…同年竟是
黃國倫至今沒小孩！男星當眾嗆「精子有問題」他秒動怒
下半年12星座運勢　業力大爆發！
年收2千萬！欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男想回台
起底Melody富商尪！身價上億名媛親姊逝…牽手出席「前姊夫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網紅護理師喬喬控警性騷擾　公布第一視角「穿裙子被警摸腿」畫面

王牌業務半年幫賺2千萬！遭秒解店長職踢群組　他怒告結局出爐

高雄男路邊偷車廟前遭逮！嗆警：其邁我同學　荒謬真相曝光

快訊／台南學甲民宅火警！火舌狂竄延燒三合院　消防全力搶救

99歲人瑞嬤走7km累倒民宅前　醒來疑惑問：誰把我載來這？

新北成蘆橋塞爆「變停車場」原因曝！　竟是男疑毒駕卡分隔島　

反被認證豬哥！情報學校男學員被控性騷　退訓後提告求償150萬

想進清潔隊給70萬她嫌少　媽祖廟活動等不到鄉長...竟是貪污遭約談

快訊／台版「摩天大樓」！失聯移工逃20樓高鷹架吊臂　驚險畫面曝

年收入2千萬！欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男想回台...豪氣繳清

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

小黑浪貓整路尾隨喵叫　5度倒地碰瓷要求負責！

網紅護理師喬喬控警性騷擾　公布第一視角「穿裙子被警摸腿」畫面

王牌業務半年幫賺2千萬！遭秒解店長職踢群組　他怒告結局出爐

高雄男路邊偷車廟前遭逮！嗆警：其邁我同學　荒謬真相曝光

快訊／台南學甲民宅火警！火舌狂竄延燒三合院　消防全力搶救

99歲人瑞嬤走7km累倒民宅前　醒來疑惑問：誰把我載來這？

新北成蘆橋塞爆「變停車場」原因曝！　竟是男疑毒駕卡分隔島　

反被認證豬哥！情報學校男學員被控性騷　退訓後提告求償150萬

想進清潔隊給70萬她嫌少　媽祖廟活動等不到鄉長...竟是貪污遭約談

快訊／台版「摩天大樓」！失聯移工逃20樓高鷹架吊臂　驚險畫面曝

年收入2千萬！欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男想回台...豪氣繳清

雄獅6月營收破20億　暑期、郵輪挹注下半年看旺

大牙「最新近照」曝光！隔10天首露面　把健康吃回來：才有力氣打仗

姑姑下單「4張台積電」　營業員不給買！她曝超扯原因

「女上男下」濕身吻！　林萱瑜和Gino親到發軟：跟老公都沒玩過

李玟輕生亡…醫憂出現模仿效應　身心科醫師：適時遠離手機

電車車主5年激增21倍　社區安裝充電樁屢卡關

日本核監管機構批准了！　福島核電廠「百萬噸廢水」今夏排入海

北市補習班爆「幼兒性騷案」！教育局稽查遭拍桌辱罵　怒開罰33萬

沒被交易到熱火就不打？經紀人出狠招　里拉德發文：我感到驚訝

第２屆四期教育成佛有你徵文頒獎　以文字傳遞佛法智慧

10歲童遊小琉球下船絆倒落海　海巡15秒救上岸！英勇影像曝

社會熱門新聞

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

女兒逛大稻埕意外抓姦　目睹媽媽親餵小王崩潰

網紅護理師喬喬與友衝突　控警性騷

手遊老闆是人蛇頭子　求職者被騙去摘器官

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　判決曝光

被資遣回「饅頭人比讚」竟變同意解雇

惡男榔頭殺妻！子「頭部凹陷」住院觀察

后宮私廚又出事！不爽老闆網路嗆聲　他怒拿球棒砸店

殺妻傷兒原因曝！妻疑向錢莊借錢　他債還不完崩潰

彰化男榔頭殺妻！追兒勒頸「34秒猛砸頭18下」畫面曝光

陳志強自爆酒駕　原因曝：安全帽沒扣

七旬老翁天天要　她下體發炎反被疑出軌崩潰

前台南市議長涉收賄勒索逾千萬　凌晨聲押禁見

更多熱門

相關新聞

他醉倒夾娃娃店　小偷騎Youbike扒走錢包手機

他醉倒夾娃娃店　小偷騎Youbike扒走錢包手機

新北市八里一名57歲林姓男子，4日凌晨3時許，因為酒醉路倒在中山路二段一間夾娃娃店，整個人不省人事，未料有小偷騎著Youbike趁機對林男行竊，偷走他手機和錢包，林男醒來後憤而報案，目前警方已掌握44歲高男涉案，積極查緝中。

偷車逃100km！他不甩警台東追到屏東　翻車被逮

偷車逃100km！他不甩警台東追到屏東　翻車被逮

男子把兩條「水泥路」鏟走賣錢 警到場只見一片黃土：確實挺稀罕

男子把兩條「水泥路」鏟走賣錢 警到場只見一片黃土：確實挺稀罕

男闖宮廟偷香油錢　廟公在家監看逮賊

男闖宮廟偷香油錢　廟公在家監看逮賊

花不夠！殯葬業者竟闖別人靈堂偷

花不夠！殯葬業者竟闖別人靈堂偷

關鍵字：

偷竊偷機車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

李玟遺產瘋傳40億台幣！　二姊親回遺產繼承

《中國好聲音》3人驟逝！

Melody與老公交往3月就閃婚！認婚後不適應

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

《黑澀會》鄭靚歆整復反變重傷！　「成半殘廢」媽媽氣炸

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面