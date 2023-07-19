恐怖八寶冰曝光！他吃完這碗「大便都綠色」　發燒39度險變敗血症

▲盛先生說，就是吃了這碗八寶冰住院。（圖／盛先生提供）

記者劉人豪／高雄報導

高雄苓雅區一間開了37年的知名冰店爆出「沙門氏桿菌」感染，截至昨（18）日，已有44人食物中毒送醫。盛先生告訴《ETtoday新聞雲》，他是在12日時吃了八寶冰，晚上就開始狂拉肚子，拉出來「都是綠色」，13日急診後住院，目前仍在醫院治療中，最快要到21日才能出院。

盛先生接受《ETtoday新聞雲》電訪時指出，12日時他同學帶了2碗冰來，他同學吃雪花冰，他自己吃八寶冰，沒想到晚上肚子就不行了，「拉肚子都是綠色」，拉完還是痛，睡睡拉拉的，同學吃雪花冰則沒有很嚴重，等到13日到榮總掛急診，看診後便返家持續觀察，沒想到開始發燒39度多，吃普拿疼都壓不下來，再去急診後醫生說一定要住院。

▲盛先生說他12日吃了八寶冰後，晚上就開始不舒服。（圖／盛先生提供）

盛先生表示，一開始還以為是吃雞腿的關係，沒想到等到新聞報導是冰店有問題後，問同學以後發現是那間冰店後，才發現問題是出在八寶冰，「誤會雞腿了」。盛先生說，目前還在住院治療中，禮拜五才能出院，醫生還跟他講如果再晚一點就醫，可能會變敗血症。

至於是否希望冰店做出什麼補償？盛先生說，「其實沒有什麼訴求，找到解決的方法就好，做生意也不容易，只要大家平安沒事就好」，並奉勸大家吃東西一定要很小心，而且平常就要保持很好的抵抗力，或是儘早到醫院治療，才不至於錯過時間治療。

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄老字號店家發生冰品食安事件，截至18日已釀44人因症就醫，高雄市長陳其邁在市政會議上裁示衛生局，擴大冰店專案查緝，另外，針對該家冰店除祭出重罰30萬，也勒令停業至改善通過複查為止。

針對吃冰食物中毒問題，高市府衛生局指出，第一時間立即受理，對其展開稽查並勒令停業一週；後續依檢驗結果，祭出重罰30萬、勒令停業至改善通過複查為止，並依法移送地檢署偵辦。