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社會 社會焦點 保障人權

71歲阿北太狂！逆向闖國道1.4Km　3車閃不過衰撞…吞罰單吃刑責

記者陳以昇、蔡怡萍／新北報導

這樣太危險！有一名71歲李姓男子15日晚間疑似走錯路、直直從國道1號新北林口交流道南向出口匝道開上去，驚險避開當時要下交流道的大量車潮逆向行駛，讓迎面而來的其他駕駛全都嚇傻連忙閃避，阿伯還一路往前開了1.4公里、沿途擦撞了3部小客車才停下，幸好都沒有人受傷，事後警方也開出最高可罰3萬6千元的罰單，並將阿伯依公共危險罪移送地檢署偵辦。

▲▼阿伯國道逆向。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼71歲阿伯國道逆向一路開1.4公里，擦撞3台車，依公共危險罪移送地檢署偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼阿伯國道逆向。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方指出，在7月15日晚間20時23分許獲報，一輛銀色自小客車逆向行駛在南向林口路段，並與數台車輛發生事故，立即通知交控中心監看影像，並立即派遣線上巡邏車前往，於南向39公里林口路段發現該車及其他事故車輛，依規定處理並帶回偵辦。

初步了解為71歲的李姓男子駕駛自小客車，因路況不熟悉，不小心由林口A交流道南向出口匝道，逆向開上國道1號南向主線車道，並一路逆向往北行駛約1.4公里，沿途擦撞3部小客車肇事，所幸當時車流量大，現場車速皆不快、無人受傷，各車駕駛人酒測值均為0.00mg/L。

▲▼阿伯國道逆向。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼阿伯國道逆向。（圖／記者陳以昇翻攝）

公路警方表示，李男已違反道路交通管理處罰條例第43條1項6款，可處新臺幣6千以上、3萬6千元以下罰鍰，依法製單舉發。另涉違反刑法第185條之規定，也依公共危險罪移送地檢署偵辦。

6月30日起修正道路交通管理處罰條例部分條文施行，新增第43條1項6款規定，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛等行為，納入第43條危險駕駛處罰；提高罰鍰上限由新台幣2萬4000元提高至3萬6000元。並吊扣牌照6個月。

▲▼阿伯國道逆向。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼阿伯國道逆向。（圖／記者陳以昇翻攝）

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