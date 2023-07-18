快訊／國3北上快官出口今早事故　成立緊急應變小組

▲事故處理中。（圖／翻攝高公局網站）



記者陳俊宏／綜合報導

高速公路局中區養護工程分局表示，今天（18日）6時56分，國道3號北向202K、快官出口，發生一輛小貨車自撞事故佔用出口匝道，已成立緊急應變小組積極處理。

▼事故處理中。（圖／翻攝高公局網站）



高公局中分局指出，目前封閉北向快官出口匝道進行處理，回堵2K，請用路人注意路況並小心行駛。

高公局中分局說，目前由國道警察第7大隊與本分局派員至現場處理事故中，並進行交通管制及疏導車流，已成立緊急應變小組積極處理。