欠債300萬躲摩鐵遭債主押走…他急call爸媽！警攔截救人

記者戴上容／新北報導

新北市一名26歲謝姓男子簽賭網路博弈輸了310萬元，近期躲在泰山某汽車旅館，謝男昨深夜被債主掌握行蹤押走，謝男趁亂打電話給父母求救；警方獲報後，發現嫌犯從泰山經樹林、五股再繞到土城地區，行駛超過35公里，凌晨2時34分警方在土城攔截逮捕3嫌，查扣1把BB槍，2小時內救出謝姓男子，訊後依妨害自由罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲謝男欠債，3名嫌犯押著謝男持續移動，從泰山經樹林、五股再繞到土城地區，行駛超過35公里 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，謝姓男子因為簽賭網路運動博弈，輸了310萬元被追債，近期躲藏在新北市泰山區中港西路某汽車旅館。昨天深夜11時30分許，行蹤被債主掌握，3名嫌犯開車前往汽車旅館將謝男強行押走逼債，謝男被押走前有向父母求救。

謝男父母今天凌晨焦急到蘆洲警分局八里分駐所報案，聲稱兒子欠錢被限制行動，說要交付150萬元，他們只知道兒子在泰山區，蘆洲警分局隨即調閱監視器展開調查，發現3名嫌犯帶著人質持續移動中，從泰山經樹林、五股再繞到土城地區，行駛超過35公里。

最後，歹徒將車停在土城區城林路某汽車旅館，蘆洲警分局立即通報土城警方協助攔截圍捕，凌晨2時34分，由土城派出所成功攔截，逮捕30歲許姓、20歲吳姓、31歲陳姓嫌犯，現場查扣1把BB槍，謝男毫髮無傷，3名嫌犯今天上午依妨害自由罪嫌移送新北地檢署偵辦。