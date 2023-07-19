影視大亨查封追債4500萬！　魏德聖喊冤：對方趁忙給我簽本票

▲中影董事長郭台強（右4）與魏德聖（右3）出席2011年48屆金馬獎共享榮耀，如今鬧翻。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地方法院7月7日對文化部、世新大學、金馬獎執委會、果子電影、米倉影業等10餘單位及導演魏德聖發出強制執行命令（查封令），指魏積欠4,500萬元，下令查封薪資及補助款等其他所得與資產，不動產的部分若郭提出聲請，執行查封的事務官最快1週內，將至魏的住處及果子電影等公司貼封條，再擇期拍賣相關資產抵償，魏向委任律師黃秀蘭及友人表示，沒欠郭錢，是遭坑殺，已聲明異議。

本刊調查，發動對魏德聖查封的是中影董事長郭台強，雙方2010年合作拍《賽德克．巴萊》電影相識，此片2011年獲金馬獎「最佳劇情片」，昔日一起風光並肩走在金馬紅毯的2人，卻因這部史詩級電影衍生的糾紛鬧上法院，魏的資產遭全面查封，恐直接衝擊他正在籌拍的《台灣三部曲》計畫。

▲魏德聖（左）與郭台強（右）於二○一一年一同飲酒，共創「中影國際」合拍《賽德克．巴萊》，如今對簿公堂。

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中影公司董事長郭台強是鴻海創辦人郭台銘的胞弟，魏德聖認為，郭台強對他發動全面查封，是惡意營造「魏德聖欠債不還」的假像，對於目前由他執導且即將上映的《BIG》電影，及持續拍攝的《台灣三部曲》後續投資、票房及個人信用和名譽，都有不利影響，因此已委請律師黃秀蘭向台北地院聲明異議，強調未欠郭台強這筆4,500萬元的債務，對方是趁魏忙著拍電影時拿本票給他簽。

▲魏德聖（圖）去年籌拍《台灣三部曲》時拒絕郭台強以本票轉投資後，對方展開追債。



不過，郭台強方面則是認為，一切依法、依合約行事，目前存保在中影公司的相關合約文件與本票都有魏德聖親筆簽名、用印，債務確實存在，又遲遲等不到還款，他們才會採取法律行動。

本刊調查，魏德聖早在《賽德克．巴萊》2011年上映前，就將影片所有權讓予他與郭台強用來合作拍片的公司「中影國際」，原本魏德聖仍是中影國際的股東，但賣回股權給中影國際後，也失去對這家公司的股權，魏等於完全失去《賽德克．巴萊》所有權，如今有被郭台強的鑫鴻公司指控欠債而查封。

郭台強在國民黨2006年出售中影、中視及中廣等黨產時，於爭議聲中透過前立委蔡正元牽線，由妻子羅玉珍出面，以10餘億元買下百億市值的中影後，並出任中影董事長。但因三中案涉及賤賣衍生連串的刑、民事官司，纏訟多年，去年底高等法院判替丈夫郭台強出面買中影公司的羅玉珍，須賠償國民黨的欣裕台公司6億餘元，前中影董事長莊婉均、林美秀也要賠償4億餘元。

中影在出售給郭台強後風波不斷，郭3度試圖將位於中影文化城舊址的萬坪土地，從文教用地變更為文化創意園區，若獲北市府同意，將可能興建商城、國際觀光旅館和以「寄宿住宅」為名目的高級住宅，創造百億元商機。雖然因涉及不當黨產爭議及官司，屢遭北市府駁回聲請變更案，土地至今已閒置10餘年，但中影文化城土地開發案未來若重啟，開發利益將更為驚人。

郭台強入主中影後，雖然在中影文化城土地開發案暫時受挫，但在影視產業方面的收獲卻十分亮麗，包含投資名導演侯孝賢的《刺客聶隱娘》拿下坎城影展最佳導演獎，另投資的《翻滾吧！阿信》及《總舖師》等，也都讓郭台強名利雙收。

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