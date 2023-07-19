超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

▲受害女逃到大廳報警，將軍看到警察也不怕，仍一直試圖靠近。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

國內知名超跑玩家「將軍」鄭為元，屢傳爭議，現又被交往8年的女友指控長年家暴劈腿，她因不堪將軍長年家暴而決定分手，沒想到將軍為此大發雷霆，今年5月間對她施暴，甚至以手指性侵，過程中還言語羞辱：「我幹不到的，別人也休想！」女子驚慌逃到大廳求助，沒想到將軍緊追在後，畫面都被監視器錄下。

本刊取得監視影片顯示，今年5月13日晚間，女子欲離開住處，將軍突從後追上來大力推了女子一把，女子接著逃到大廳，神色緊張躲在櫃台後打電話報警，接著又因注意到電梯面板顯示下樓，而著急地躲到一旁房間，接著將軍就從電梯走出，不久後員警抵達大廳，女子見狀從房間竄出，躲到員警後方，拉著員警的手保護自己，將軍則一臉不耐。

受害女子回憶當天經過，兩人再因分手一事爭吵，將軍質疑她另結新歡才會想分手，竟將房門反鎖，再摀住女友口鼻導致她不能呼吸，之後又拉著她的頭撞牆，最後甚至撕扯女友衣物，用手指性侵她，過程中還大聲羞辱：「我幹不到的，別人也休想」。

當晚，女子就去醫院開立性侵害事件驗傷診斷書，她全身都是傷，被打到體無完膚，在警察及律師的協助下，立即聲請緊急保護令，原本以為可以就此安心，沒想到將軍卻無視保護令，持續做出令她感到毛骨悚然的恐嚇舉止。

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