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妹子沒穿內褲「真空下樓」拿外送　男友狂轟：離譜！2派人戰翻

▲▼女孩,裙子,愛情。（圖／翻攝自pixabay）

▲女子平時在家習慣全裸，套件長裙下樓拿外送，被男友罵。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名女子表示，她夏天在家習慣全裸，只有到客廳時會套一件比較長的衣服，近日下樓領外送時，她穿著一件過膝的黑色長裙就出門了，男友事後對此相當不滿。事件曝光後，引起網友正反兩面討論。

該名女子在Dcard發文表示，男友知道她平時在家的穿衣習慣，她近日被家人叫去領外送，穿著黑色的家居過膝長裙，抓了鑰匙就下樓，「男友知道我真空下樓後非常生氣」。

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原PO指出，男友認為她身為有男友的人，不穿內褲出門這種行為十分離譜，也擔心她遇到變態怎麼辦。原PO卻覺得，只是搭電梯到一樓警衛室拿餐，就幾分鐘，沒人會看到也不會去想她有沒有穿，「不是很想要特地穿內褲然後打斷我的透氣大業」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女子發文。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，不少人認同原PO，留言表示「今天是不穿又外露了嗎～不懂生氣的點」、「不會走光短短的時間有啥？都有女生長裙裡面不穿！直接出門玩的」、「你男友是不是以為外送員會掀開褲子，檢查有沒有穿內褲」、「都過膝了，是要怎樣才會走光...這就算平地摔也不太會走光了...除非妳從樓梯掉下去」。

也有許多網友支持原PO男友的想法，「畢竟換做我自己，也不會想另一半內衣褲沒穿就跑去拿外送或是和人接觸」、「站在男友角度會擔心好像也正常」、「如果他表示無所謂、隨便妳、跟他無關的這種態度，會讓妳比較舒服嗎？我覺得不會」。

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