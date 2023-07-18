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圖／MLB大聯盟專家檢測新竹棒球場　土壤排水有問題還挖出廢磚、手套

▲新竹棒球場開挖，市長高虹安：行排水測試的挖掘過程中也發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，一個月後，BV公司將出具正式場地報告與後續的改善修復建議。（圖／高虹安臉書）

▲BrightView（BV）運動草坪事業部總經理 Chad Olsen到新竹棒球場進行各項專業丈量與測試。（圖／高虹安臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

針對新竹棒球場的改善，新竹市長高虹安18日表示，BrightView（BV）運動草坪事業部總經理 Chad Olsen已於上週到新竹棒球場嚴謹地在場地內進行各項專業丈量測試，目前已知一、三壘側排水溝須重新設計，後期內推的全壘打牆排水溝也須調整，另外，在進行排水測試的挖掘過程中也發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，一個月後，BV公司將出具正式場地報告與後續的改善修復建議。

高虹安18日以「專業、安全至上，是新竹棒球場改善的優先考量」為題在臉書發文指出，為還給球員選手和市民朋友安全合格的棒球場，經中華棒協和體檢會委員建議，市府團隊襄請美國職棒大聯盟（MLB）指定場務公司BV提供專業協助，感謝Chad Olsen上週在新竹棒球場內進行各項專業丈量測試，項目包括：球場設施勘查、土壤斷面及級配檢測、底部及自然排水測試、比賽場地規格檢視等各項細節。

▲新竹棒球場開挖，市長高虹安：行排水測試的挖掘過程中也發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，一個月後，BV公司將出具正式場地報告與後續的改善修復建議。（圖／高虹安臉書）

▲新竹棒球場開挖，市長高虹安：行排水測試的挖掘過程中也發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，一個月後，BV公司將出具正式場地報告與後續的改善修復建議。（圖／高虹安臉書）

高虹安指出，目前已知一、三壘側排水溝須重新設計，後期內推的全壘打牆排水溝也須調整；紅土區域則因混合材料不符恐須全面更換；而在底部為進行排水測試的挖掘過程中，發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，詳細狀況尚待美方完整的檢測報告。

「至於大家最關心的球場排水情形，經現場執行土層底部排水測試，外野1處灌水10分鐘和放置30分鐘後，出現積水不退的狀況，甚至到了隔天仍未退；內野1處發現灌水後水位逐漸上升至特定高度；多數點位於灌水過程都有積水情形，而非馬上洩水；自然排水測試，於外野草皮灌水20分鐘，皆出現靜置30分鐘後積水仍不退。」

▲新竹棒球場開挖，市長高虹安：行排水測試的挖掘過程中也發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，一個月後，BV公司將出具正式場地報告與後續的改善修復建議。（圖／高虹安臉書）

▲新竹棒球場開挖，市長高虹安：行排水測試的挖掘過程中也發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，一個月後，BV公司將出具正式場地報告與後續的改善修復建議。（圖／高虹安臉書）

▲新竹棒球場開挖，市長高虹安：行排水測試的挖掘過程中也發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，一個月後，BV公司將出具正式場地報告與後續的改善修復建議。（圖／高虹安臉書）

▲新竹棒球場開挖，市長高虹安：行排水測試的挖掘過程中也發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，一個月後，BV公司將出具正式場地報告與後續的改善修復建議。（圖／高虹安臉書）

▲新竹棒球場開挖，市長高虹安：行排水測試的挖掘過程中也發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，一個月後，BV公司將出具正式場地報告與後續的改善修復建議。（圖／高虹安臉書）

▲新竹棒球場開挖，市長高虹安：行排水測試的挖掘過程中也發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，一個月後，BV公司將出具正式場地報告與後續的改善修復建議。（圖／高虹安臉書）

▲新竹棒球場開挖，市長高虹安：行排水測試的挖掘過程中也發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，一個月後，BV公司將出具正式場地報告與後續的改善修復建議。（圖／高虹安臉書）

高虹安表示，新竹市府尊重後續專業研判和改善建議，「不過Chad Olsen先生告訴我們，可能後續將會有很多工作要做」，一個月後，BV公司將出具正式場地報告、提出後續的改善修復建議。

對於所有關心新竹棒球場的人，高虹安透過臉書發文也指出，市府為儘可能確保球場品質與安全，必須負責任循序漸進，在接手後的狀態下，將許多現況和問題釐清，透過各領域專家提供協助，努力改善修復球場，只有球場安全，比賽球員和觀賽的市民才能安心。

另外，高虹安表示，Chad Olsen先生來台的前後，少部分人利用政治手段詆毀專業，美方聞訊也感到詫異，全世界都敬重的專家和最權威的棒球場務公司，竟然遭到如此大量的攻擊和詆毀，這是美方所無法理解的。

最後，高虹安也強調，隨著棒球場專案一次次會議專家討論釐清，市府發現更多複雜問題存在，後續處理有待BV正式報告出具後，再向大家說明，「發現問題、解決問題，這是我對市民朋友的承諾」，對棒球的熱情是不分顏色的，尊重專業，在安全第一的考量下克服萬難，努力還給新竹市民一個合格的棒球比賽場地。

▲新竹棒球場開挖，市長高虹安：行排水測試的挖掘過程中也發現了廢棄手套、水泥石塊、大型廢紅磚等異物，一個月後，BV公司將出具正式場地報告與後續的改善修復建議。（圖／高虹安臉書）

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