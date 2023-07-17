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桃園蘆竹區重金屬污染農地整治完成　興闢特色公園動土

▲桃園蘆竹區重金屬污染農地整治完成，興闢特色公園動土

▲張善政表示，蘆竹區新庄子段1957地號原為受污染農地，經整治完成後，興闢特色公園。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區新庄子段1957地號遊戲場新闢工程、17日舉行開工動土。市長張善政表示，該地原為農地，早年受到重金屬污染，近年來整治完成後，市府評估蘆竹周邊地區缺乏公共活動場域，因此配合都市計畫變更為「公園用地」，分兩階段規劃蘆竹區特色公園及市民活動中心。

▲桃園蘆竹區重金屬污染農地整治完成，興闢特色公園動土

第一期工程面積約2,200平方公尺，由工務局開闢為公園與共融式兒童遊戲場，預計今(112)年12月底完工，打造全齡友善的休憩空間。由於，蘆竹區移居人口也逐年增加，為了讓鄉親擁有更好的生活空間，除了在本案基地規劃特色公園，第二期工程將由民政局及蘆竹區公所接續辦理，預計於明（113）年開工，在龍安街三段區域建置市民活動中心。此外，目前全市還有7個公園正在施工、招標或進行規劃，盼公園設施能更符合在地需求，為市民打造安全宜居的好環境。

▲桃園蘆竹區重金屬污染農地整治完成，興闢特色公園動土

工務局長汪在宙表示，本案第一期公園區域工程總經費約新台幣2,000萬元，為推動公民參與，規劃設計階段及施工前皆舉辦地方說明會，並參考地方建議，打造具有「在地感」、「分齡適性適能」的遊戲場。除了透過地形塑造約2公尺高差的坡地空間，設置攀爬、跳躍、鑽、溜、盪等多種不同活動型態遊戲設施，也規劃適合中高齡民眾使用的多功能廣場及體健設施，讓公園綠地與周邊生態、居民生活及在地文化緊密結合。

汪局長說明，第一階段公園區域完工後，今年底將優先開放民眾使用；第二階段市民活動中心興建工程總經費，共計約3,400萬元，工期360天，並將規劃停車空間、YouBike站點及公廁等設施，期盼透過農地活化再利用，並整合室內及戶外空間，為市民提供優質公共休憩場域。

包括市議員劉勝全、錢龍、張桂綿、牛煦庭、市政顧問王金榮、市府工務局長汪在宙、民政局副局長藍品畯、蘆竹區長李岳壇等均一同出席活動。

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