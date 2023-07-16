陸第二架C919客機交付東航　將與首架機「搭檔」飛滬蓉快線

記者林郁婷／綜合報導

中國東方航空今日正式接收第二架國產C919大型客機，之後將和首架機「搭檔」，投入東航「上海虹橋—成都天府」空中快線，未來也會出現在上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的優質航線上。

《澎湃新聞》報導，今日上午10時06分，第二架C919飛機從上海浦東國際機場調機起飛，10時20分落地上海虹橋國際機場，正式「入列」東航機隊。

東航方面表示，「新一架C919飛機的到來，標誌著東航商業運營C919大型客機正在提速」，航班運行與專業人才培養也在加快，進而推動C919大型客機市場化運營、產業化發展。

據了解，C919大型客機是中國大陸首次按照國際通行適航標準，自行研發具有自主知識產權的噴氣式乾線客機，採用單通道窄體佈局，航程4075至5555公里，目錄單價為人民幣6.53億元（約新台幣27.5億元）。

▲陸第二架國產C919客機交付東方航空。（圖／翻攝自澎湃新聞）



根據東航的規劃，第二架C919將與首架機「搭檔」，投入東航「上海虹橋—成都天府」空中快線，之後也將出現在上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的航線上。

中國東航副董事長、總經理李養民今年在2022年度業績說明會上指出，公司擬在2022、2023年完成5架C919引進，會根據實際運營情形和規劃，決定是否要繼續引進另外3架C919。

東航在今年5月28日完成C919首個商業航班，往返飛行上海虹橋與北京首都，此後一直在「滬蓉快線」上服務旅客，截至7月12日，共執行了87班次商業航班，包含京滬航班2班、滬蓉航班85班，平均客座率近80%，累計服務旅客11095人次，累計商業運行破250小時。