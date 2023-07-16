　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸第二架C919客機交付東航　將與首架機「搭檔」飛滬蓉快線

記者林郁婷／綜合報導

中國東方航空今日正式接收第二架國產C919大型客機，之後將和首架機「搭檔」，投入東航「上海虹橋—成都天府」空中快線，未來也會出現在上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的優質航線上。

《澎湃新聞》報導，今日上午10時06分，第二架C919飛機從上海浦東國際機場調機起飛，10時20分落地上海虹橋國際機場，正式「入列」東航機隊。

東航方面表示，「新一架C919飛機的到來，標誌著東航商業運營C919大型客機正在提速」，航班運行與專業人才培養也在加快，進而推動C919大型客機市場化運營、產業化發展。

據了解，C919大型客機是中國大陸首次按照國際通行適航標準，自行研發具有自主知識產權的噴氣式乾線客機，採用單通道窄體佈局，航程4075至5555公里，目錄單價為人民幣6.53億元（約新台幣27.5億元）。

▲▼陸第二架國產C919客機交付東方航空。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲陸第二架國產C919客機交付東方航空。（圖／翻攝自澎湃新聞）

根據東航的規劃，第二架C919將與首架機「搭檔」，投入東航「上海虹橋—成都天府」空中快線，之後也將出現在上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的航線上。

中國東航副董事長、總經理李養民今年在2022年度業績說明會上指出，公司擬在2022、2023年完成5架C919引進，會根據實際運營情形和規劃，決定是否要繼續引進另外3架C919。

東航在今年5月28日完成C919首個商業航班，往返飛行上海虹橋與北京首都，此後一直在「滬蓉快線」上服務旅客，截至7月12日，共執行了87班次商業航班，包含京滬航班2班、滬蓉航班85班，平均客座率近80%，累計服務旅客11095人次，累計商業運行破250小時。

ET快訊
泰利外圍水氣才襲台！又有熱帶擾動現身
快訊／路過公墓自撞！賓士30歲駕駛慘死
萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　網炸鍋
泡水公車發現9遺體　南韓洪災已37人死亡！
快訊／柯文哲怒問2題目！　「其他的我都不想聽了」全場尖叫
觀察／最遙遠的10公尺　侯友宜、郭台銘、柯文哲凱道全場零互動
佳娜懷孕了！　祖雄1個月前剛求婚成功
柯文哲上台喊「政府有聽到啦」　下1句話全場大笑
快訊／11名好友蘭嶼潛水　1人溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

初颱比往年晚20天！　颱風泰利預計17日夜間登陸廣東沿海

陸第二架C919客機交付東航　將與首架機「搭檔」飛滬蓉快線

印度「抗中神劇」重提加勒萬河谷衝突　陸官媒痛批是毒雞湯

馬英九「連換5桌」與陸生談天　北大102歲教授贈「兩岸一家親」

媽疑兒子被偷拍　女孩反問「他很帥嗎」遭敲頭破血流

習近平指示加強網路工作　「10堅持」要正能量依法管網

女大生「名字太可愛」每堂課被點名　4年出勤率超高

陸生團訪台！馬英九晚宴「深度交流」　北大學生嗨讚：和藹可親

許淑華訪陸團首站抵杭州　將參加兩湖論壇推廣南投茶葉

陸堅決杜絕拉閘限電 　丁薛祥：加大電力保障「迎峰度夏」關鍵時刻

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

貓咪躺寶寶身邊哄睡覺❤️　伸毛掌撫臉頰＋溫柔甜吻

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

初颱比往年晚20天！　颱風泰利預計17日夜間登陸廣東沿海

陸第二架C919客機交付東航　將與首架機「搭檔」飛滬蓉快線

印度「抗中神劇」重提加勒萬河谷衝突　陸官媒痛批是毒雞湯

馬英九「連換5桌」與陸生談天　北大102歲教授贈「兩岸一家親」

媽疑兒子被偷拍　女孩反問「他很帥嗎」遭敲頭破血流

習近平指示加強網路工作　「10堅持」要正能量依法管網

女大生「名字太可愛」每堂課被點名　4年出勤率超高

陸生團訪台！馬英九晚宴「深度交流」　北大學生嗨讚：和藹可親

許淑華訪陸團首站抵杭州　將參加兩湖論壇推廣南投茶葉

陸堅決杜絕拉閘限電 　丁薛祥：加大電力保障「迎峰度夏」關鍵時刻

初颱比往年晚20天！　颱風泰利預計17日夜間登陸廣東沿海

快訊／台中民宅「火燒神明廳」　75勇消切開屋頂灌救畫面曝

泰利外圍水氣才襲台！又有熱帶擾動現身　專家：2天內有發展趨勢

韓女星「鼻子整失敗忍10幾年」！花80萬再動刀　術後照超驚人

男星劈腿5女淡出…遭路人大罵「渣男丟進垃圾桶」！　躲5年首鬆口

台中換屋族偏愛預售屋　3屯區成交占比70%

小牛造型太可愛！　迷客夏超人氣「伯爵可可拿鐵」變身清涼雪糕了

「砲轟孫錫久傲慢」後再發聲！資深男星：想講的是演員該有的姿態

日本山口縣台南林百貨辦觀光物產展　黃偉哲盼雙方加強交流

柯文哲居住正義3主張：房屋多、稅率提高　否則拿出來包租代管或公益出租

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

大陸熱門新聞

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

解放軍「天才科學家」突死亡！

女客試穿牛仔褲炸出腰肉！老闆娘當場笑噴

3男入住旅館3天　竟成誇張垃圾場

乘客乾吃泡麵！他提醒才知「遭遇」

搭訕超正女警秒攻下！他信真愛噴光200萬結局反轉

驚呆！鄰居陽台突然出現7頭牛

三寶媽騎車一分鐘內3次摔車 車上幼子差點被直接輾過

大樓火警少女困家中！鄰徒手爬牆救命

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

媽疑兒被偷拍　女孩反問「很帥嗎」遭敲頭流血

陸生團訪台！馬英九晚宴逐桌交流　學生讚：和藹可親

毒殺25名幼童釀1死！幼稚園女教師已執行死刑

更多熱門

相關新聞

長途飛行「買機上漫遊」殺時間　一票搖頭：浪費錢

長途飛行「買機上漫遊」殺時間　一票搖頭：浪費錢

搭飛機前往異國令人興奮，但中途轉機或是長途飛行讓人想到頭就痛，有些人會購買「機上漫遊服務」殺時間，就有網友好奇問，朋友最近要去歐洲玩，由於飛行時間很長，機上WiFi太貴，想買機上漫遊服務，對此，網友一面倒搖頭勸退，「上網速度真的很慢，真不建議」。

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

江蘇民用飛機升空20公尺後機械故障迫降農田 機上兩人輕傷骨折

江蘇民用飛機升空20公尺後機械故障迫降農田 機上兩人輕傷骨折

客機斷兩截　失控甩尾撞上圍牆

客機斷兩截　失控甩尾撞上圍牆

吃不到飛機餐　乘客暴走緊急改道

吃不到飛機餐　乘客暴走緊急改道

關鍵字：

東方航空飛機C919客機

讀者迴響

熱門新聞

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

阿宏丟包！遭盜圖正妹說話了　竟是百億身家「未婚妻」

董至成錄影遭狂譙！爸媽當場離席

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面