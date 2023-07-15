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台灣武俠作家秦紅辭世！享壽88歲　作品《冷血十三鷹》曾改拍電影

▲▼台灣武俠作家秦紅上個月辭世，享壽88歲，昨天舉行告別式。（圖／截自秦紅臉書）

▲台灣武俠作家秦紅上個月辭世。（圖／截自秦紅臉書）

文／中央社

作品曾被香港邵氏電影改拍成「冷血十三鷹」的台灣武俠作家秦紅上個月辭世，享壽88歲，昨天舉行告別式。

秦紅的兒子今天透過秦紅臉書發布訊息表示，「我們最愛的父親、阿公—秦紅，已經離開了我們，於6月20日捨報，並於7月14日告別式典禮後人生圓滿落幕」。

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秦紅筆名台語諧音「很紅」，本名黃振芳，台灣彰化人，出生1936年，根據出版秦紅作品的瓦森文化提供資料，1962年至1986年創作生涯間，共撰寫長篇武俠小說冷血十三鷹、無雙劍、武林牢等共52部，中短篇小說20餘篇。

秦紅的小說注重結構，喜歡以幽默的對白、生動文筆，表現出人意料卻又合情合理的故事結局，作品盛行台灣、香港、新加坡、馬來西亞等地，並廣受讀者歡迎。

根據秦紅生前在網路「秦紅的部落格」發表「我的武俠小說」一文表示，他小學一、二年級受日本教育，二戰結束後改受中國教育，從注音符號學起，一轉眼小學畢業了，卻是中日兩國語言文字都不會看不會寫不會說，比文盲好不了多少。

但一股求知慾驅使秦紅勤翻字典，終於會看書了。後來為了突破生活困境，大膽嘗試煮字療饑寫武俠。後來每當想起「我一個台灣小子也敢跟人寫武俠，總覺很不可思議也很不好意思」，但因寫作前廣搜資料，態度嚴謹，不敢有一絲輕妄，也僥幸獲得讀者某種程度的喜歡。

秦紅在文中表示曾與金庸、司馬翎、古龍三位大師僅有一面之緣，與金庸初見面吃飯當天，大家還下了一盤接力圍棋，他說金庸言語舉止平易近人，完全沒有高高在上的架子；而司馬翎給他的印象很正派，「記得他跟我講了很多話，可惜他老兄的廣東國語我有聽沒有懂」。

秦紅也說在網路發現發現作品在大陸被盜版，更令他傷心的是很多書名都被改了，而且冠上別家作者的名字，「真是令我捏破LP」，道盡武俠小說的亂象。

秦紅作品量多質精，是少數台籍作家以武俠小說聞名的作家之一，其中「冷血十三鷹」於1978年由孫仲執導，狄龍、傅聲、谷峰等主演，轟動一時。

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