高溫真的會熱暈蚊蟲？　北京疾控數據給出答案

▲超過35度高溫影響蚊蟲活動頻率。（圖／pexels）

記者任以芳／綜合報導

今年受到「聖嬰現象」影響，全世界出現異常高溫。近期，北京有市民表示今年夏天蚊子變少了，不像以前一直被叮咬，懷疑蚊子都被「熱死」。實際數據顯示，北京蚊蟲密度的監測，今年比去年同期其實是明顯增加而非減少，。要高溫天氣解除，蚊蟲叮咬危機一樣會出現。

綜合陸媒報導指出，每年5月到10月都是蚊蟲叮咬關鍵期，北京市疾病預防控制中心會進行蚊蟲密度定期監測，歷史監測表明每年7到8月是北京地區蚊蟲密度與叮咬高峰期。

但是今年有部分市民反應今年蚊蟲有減少叮咬跡象，確實有可能，尤其今年北京高溫來到40度，當溫度比較高的時候，特別是超出蚊蟲適合活動的溫度條件時，就會出現「蚊蟲叮咬減少」的現象。

一般來說，蚊蟲活動和叮咬比較活躍的區域是20度到35度，超出這個溫度範疇，溫度過高或過低，蚊蟲都會受到一定的影響和限制，活躍性會明顯下降，蚊蟲叮咬人群的頻率也會相應下降。

雖然今年溫度過高，影響蚊蟲活動力，實際上，北京市疾病預防控制中心消毒與有害生物防制所監測結果顯示，今年北京蚊蟲密度相比去年同期卻是明顯增加而非減少。

主要原因是因為今年六月初，北京經歷多次降水，有利於蚊子繁殖的環境條件。換言之，只要高溫的天氣條件一解除，較高密度的蚊蟲海是有一定程度叮咬危害，並非高溫天氣會把蚊蟲熱暈，這樣的傳聞是不成立的。