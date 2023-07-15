高雄都市傳說「香蕉騎士」找到了　本尊姓吳...是腳底按摩師

▲高雄都市傳說「香蕉騎士」 。（圖／網友翁振斌提供）

地方中心／高雄報導

您知道高雄有一個都市傳說嗎？就是有一名穿一身黃，騎乘黃色機車的男子，被網友稱為「香蕉騎士」，也有人說是卡通《烏龍派出所》的中村警官，而現在他的本尊找到了！原來他不姓黃，而是一名吳姓的腳底按摩師，而且是偉士牌老車的愛好者。

在高雄的街頭就看到一名穿著全身黃色西裝，打著紅色領帶，穿紅色襪子，不過全身就這兩個色系，騎在路上就已經夠顯眼，沒想到連他的機車也是黃到不行，就有民眾看到之後，拍照傳到網路，把他稱為高雄都市傳說「香蕉騎士」。還有網友笑說會不會他也姓黃？

現在找到他的本尊，他不願意面對鏡頭，表示要維持神秘感！他說自己姓吳，並非姓黃，而且是一名腳底按摩師，家住在鳳山，黃色的老偉士牌機車是他的愛車，他說40年前，滿街都是這款車非常的酷炫，自己退伍後有騎過一次，從此對這款車就有無限迷戀。所以後來這台車是幾年前以4萬買到之後，陸續再花12萬來整修，可見他對這款經典的老偉士牌有種獨特的愛好。

所以自己穿全身的黃色西服、帶黃色安全帽，就是為了要襯托偉士牌經典老款機車的韻味，也算是另類的致敬，他表示整套衣服是特別訂製，穿來騎車要讓人覺騎這款車也是很有水準品味，所以領帶跟襪子的紅色，也是特別挑的，就如同這款經典老偉士牌的車燈顏色。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」就曾經列舉出高雄16位傳奇鄉民，有移動城堡伯、仁武歌王、敞篷裸身伯、鼎中發哥、旗山熱褲男、舉牌王柳淑芳、水果阿嬤、高雄冠軍哥、草帽伯、香蕉騎士、新崛江熱褲伯、樹德指揮伯、前鎮爸、陳財佑、靜坐伯、中山勾射伯。