金門鬧區火燒車！電動機車充電中突自燃　熊熊火焰吞噬冒濃煙

記者林名揚、劉人豪／金門報導



金門縣金城鎮中興路一處民宅騎樓，昨(12日)晚間有一輛電動機車起火燃燒，消防局獲報後將機車及電池移至空曠處灑水降溫，防止復燃，詳細起火原因由火調科調查中。

▲金門昨天一輛電動機車起火燃燒。（圖／記者林名揚翻攝）

▲消防人員趕赴現場救援。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局指出，7月12日20時23分接獲民眾報案，在金城鎮中興路一處民宅騎樓有一輛電動機車起火燃燒，火勢燃燒猛烈，濃煙及火花不斷竄出，消防人員到場時，民眾已先行使用滅火器進行初期滅火，但因機車電池仍不斷反應並產生高溫，消防人員立即將機車及電池移至空曠處灑水降溫，防止復燃，所幸無人員傷亡，詳細起火原因由本局火調科調查中。

▲電動機車燒到全毀。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

該起火災發生地點位於金城鬧區且為用餐時間，引起眾多民眾圍觀，起火燃燒之電動機車停放處因緊鄰眾多商家，雖民眾已先行使用滅火器進行初期滅火，但電池仍不斷反應並產生高溫，內部仍有濃煙持續冒出，為確保現場安全，消防人員立即將起火機車移至空曠處，依照搶救應變原則進行大量且連續性的灑水降溫，並嚴密控管後續復燃風險，整起案件無人員傷亡，僅有附近騎樓內廣告招牌因機車燃燒時的高溫與濃煙而遭受波及。

機車車主表示，該輛機車車齡約10餘年，過去使用及充電過程並無異狀，起火當天接近傍晚18時，機車依照平時方式充電，未料僅短短2、3個小時就起火燃燒，詳細起火原因由火災調查科調查中。