　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門鬧區火燒車！電動機車充電中突自燃　熊熊火焰吞噬冒濃煙

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣金城鎮中興路一處民宅騎樓，昨(12日)晚間有一輛電動機車起火燃燒，消防局獲報後將機車及電池移至空曠處灑水降溫，防止復燃，詳細起火原因由火調科調查中。

▲▼ 城區電動機車起火燃燒 消防人員趕赴現場救援。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門昨天一輛電動機車起火燃燒。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 城區電動機車起火燃燒 消防人員趕赴現場救援。（圖／記者林名揚翻攝）

▲消防人員趕赴現場救援。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局指出，7月12日20時23分接獲民眾報案，在金城鎮中興路一處民宅騎樓有一輛電動機車起火燃燒，火勢燃燒猛烈，濃煙及火花不斷竄出，消防人員到場時，民眾已先行使用滅火器進行初期滅火，但因機車電池仍不斷反應並產生高溫，消防人員立即將機車及電池移至空曠處灑水降溫，防止復燃，所幸無人員傷亡，詳細起火原因由本局火調科調查中。

▲▼ 城區電動機車起火燃燒 消防人員趕赴現場救援。（圖／記者林名揚翻攝）

▲電動機車燒到全毀。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

該起火災發生地點位於金城鬧區且為用餐時間，引起眾多民眾圍觀，起火燃燒之電動機車停放處因緊鄰眾多商家，雖民眾已先行使用滅火器進行初期滅火，但電池仍不斷反應並產生高溫，內部仍有濃煙持續冒出，為確保現場安全，消防人員立即將起火機車移至空曠處，依照搶救應變原則進行大量且連續性的灑水降溫，並嚴密控管後續復燃風險，整起案件無人員傷亡，僅有附近騎樓內廣告招牌因機車燃燒時的高溫與濃煙而遭受波及。

▲▼ 城區電動機車起火燃燒 消防人員趕赴現場救援。（圖／記者林名揚翻攝）

機車車主表示，該輛機車車齡約10餘年，過去使用及充電過程並無異狀，起火當天接近傍晚18時，機車依照平時方式充電，未料僅短短2、3個小時就起火燃燒，詳細起火原因由火災調查科調查中。

ET快訊
快訊／林秉樞判2年10月　高嘉瑜發聲
快訊／黃健瑋自清交往時「人妻已離婚」　前夫反擊了
快訊／日圓飆升！　換10萬台幣少吃20碗拉麵
快訊／北科大「飯桶王大賽」不辦了！
快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！　二審判決出爐
白飯之亂突顯「台灣免費文化」　主播嘆：專業沒有價值
1人超過4千！「全台最高Buffet」開放訂位　官網塞爆
徐佳瑩嚇壞急發聲！「真的是破事」：非常嚴重的誤會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中山區枯樹倒路中阻通行　警民聯手「槓桿原理」移除

瘋狂情侶拒檢！狂飆「半個台中」20km騎到沒油　原因超荒謬

黃健瑋遭爆偷吃人妻發聲明自清　L男曝「離婚時間點」：歡迎告我

快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！二審遭判2年10月

「幼齒、新鮮蔬菜」當噱頭　噁男臉書廣告寮國選妃...這下慘了

女大生拒填問卷　他尾隨到住處「環抱揉胸」！賠35萬獲緩刑

陸船撈過界蛇行拒檢！金門海巡強勢登檢　1船3人押回

沙灘車不得行駛道路！花蓮強力取締　警籲：違規開罰

失控影片曝！高雄休旅車猛撞路邊車側翻　3機車慘遭波及

快訊／愛河又傳溺水！晨運民眾發現急報案　女子被救起已亡

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

校隊生跳水救友反溺斃　父嘆：盼悲劇到此為止

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

台中山區枯樹倒路中阻通行　警民聯手「槓桿原理」移除

瘋狂情侶拒檢！狂飆「半個台中」20km騎到沒油　原因超荒謬

黃健瑋遭爆偷吃人妻發聲明自清　L男曝「離婚時間點」：歡迎告我

快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！二審遭判2年10月

「幼齒、新鮮蔬菜」當噱頭　噁男臉書廣告寮國選妃...這下慘了

女大生拒填問卷　他尾隨到住處「環抱揉胸」！賠35萬獲緩刑

陸船撈過界蛇行拒檢！金門海巡強勢登檢　1船3人押回

沙灘車不得行駛道路！花蓮強力取締　警籲：違規開罰

失控影片曝！高雄休旅車猛撞路邊車側翻　3機車慘遭波及

快訊／愛河又傳溺水！晨運民眾發現急報案　女子被救起已亡

8.8億➔4.8億！台中37年飯店不撐了　知情人士曝「求售主因」

「請勿叫阿姨！」老闆娘門口掛1布條　6千人笑翻：好的阿嬤～

謝鋒會美國防部助理部長瑞特納　籲美謹慎處理台灣問題

台中山區枯樹倒路中阻通行　警民聯手「槓桿原理」移除

奶粉混「類鴉片藥物」！9月嬰慘暴斃　17歲母：想讓他安靜一點

美氣候特使將訪華喊「真誠」合作　陸學者：沒實質信用都是空談

伊能靜罕揭14年前離婚心境！台北豪宅擺設藏密「以為一生孤獨終老」

快訊／林秉樞維持原判2年10月　高嘉瑜：無法彌補傷害

BBC色情照風波「主角竟是當家主播」　女王死訊國葬都他播報

曝民進黨當前真正危機　游盈隆：小則鼻青臉腫，大則四腳朝天

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

社會熱門新聞

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

即／大寮2機車路口相撞　男騎士不治

即／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！上訴遭駁回

即／國1南下322.7k事故！1車橫躺車道　回堵5公里

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

營建署組長涉貪數百萬　清晨移送北檢

老闆灌醉女祕書性侵　賠550萬換緩刑

獨／內湖500萬強盜案　藏鏡人竟是墜樓亡嘻哈主唱

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

黃健瑋「小王疑雲」　人妻前夫還原時間軸：瞎扯

獨／「百帝剪髮」爆違法吸金上億

生前因家暴分手　基隆女回租屋處遭前男友砍死

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

即／高雄男大街亮3把刀　勇警拉扯奪刀濺血

更多熱門

相關新聞

陸船撈過界蛇行拒檢！海巡強登押回3人

陸船撈過界蛇行拒檢！海巡強登押回3人

時值大陸禁漁期間，金門海域昨(12)日凌晨發現大陸漁船越界漁撈作業，還蛇行拒檢，海巡隊強靠登檢，查獲1船與陸籍洪姓船長共3人，押返料羅港留置調查，全案將依違反兩岸人民關係條例進行裁罰。

澎湖男駕船海釣失聯3天　目斗嶼尋獲遺體　

澎湖男駕船海釣失聯3天　目斗嶼尋獲遺體　

BMW「CE 04電動自行車」開賣！

BMW「CE 04電動自行車」開賣！

金門外送員和遊客雙載機車相撞倒地　3人送醫

金門外送員和遊客雙載機車相撞倒地　3人送醫

金門環島北路車禍！騎士右腿、顏面骨折

金門環島北路車禍！騎士右腿、顏面骨折

關鍵字：

金門電動機車火燒車，影音

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

日料店喊禁止資財營來用餐　網友不挺

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

月薪65萬徵男保鑣護4女人！　1條件「休蛋幾咧」

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面