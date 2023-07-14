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疫情停辦3年！2023宜蘭頭城搶孤9／14登場　組隊獎金最高15萬

▲▼頭城搶孤開戰，選手疊羅漢爬15米高牛油弧柱，「倒掛金勾」後，搶鋸順風旗，拿40萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲睽違3年復辦的頭城搶弧，9/14螝門關登場。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城搶弧民俗活動，因疫情自2019年以來停辦3年，頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村，14日宣布復辦，並歡迎身強體健的勇士們組隊參加搶孤競技，搶飯棚個人賽第一名5萬獎金，組隊拚搶弧棚第一獎金15萬。

頭城搶弧民俗活動復辦，頭城鎮長蔡文益表示，力拚宗教文化觀光，特別再加500萬經費，讓活動更佳順利，將於今年(2023)農曆7月1日(國曆8月16日)正式揭開序幕，動土開工，由八大庄(含頭城24里及礁溪白雲、玉石2村)全體總動員，傳承200多年的頭城搶孤高空競技活動，其驚險刺激，非但是台灣第一，也是中外聞名，其內涵更蘊含著一頁頁的先人移民血淚奮鬥史，寫下種族融合偉大史篇。

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農曆7月29日竹安河口的放水燈活動，祭祀水神、送走厄運、祈求風調雨順國泰民安;搶孤當日(農曆7月30日、國曆9月14日)有請國寶級民俗藝師跳鍾馗，此一民俗信仰除「除煞」外，亦撫慰先民至蘭陽奮鬥過程惶惶不安的心，使居民安居樂業。

而宜蘭的歌仔戲也是不可或缺的元素。今年更將邀請影歌星同歡，帶動現場歡樂氣氛;中元祭典的科儀，是地方最重視的活動，參與的村里長、代表、選手們，均茹素淨身參與。最受青年朋友囑目的搶孤競技，歡迎身強體健的勇士們組隊參加，並有搶飯棚個人賽第一名5萬獎金，組隊拚搶弧棚第一獎金15萬。

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