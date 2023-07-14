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手刀搶！台中市役所華麗變身浪漫義式餐廳　今起55席全開迎客

▲手刀搶！台中市役所華麗變身成浪漫義式餐廳，今起55席全開迎客。（圖／記者游瓊華攝）

▲手刀搶！台中市役所華麗變身成浪漫義式餐廳，今起55席全開迎客。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

擁有超過百年歷史、座落於台中中西區的「台中市役所」正式對外開放，台中市政府委外經營，業者將館內二樓華麗變身成超浪漫義式餐廳，過往僅提供晚餐，且只開放12席，現宣布2樓55席全開放，除了晚餐之外，還供應午餐，即日起前100組預約訂位，享有用餐85折優惠。

▲手刀搶！台中市役所華麗變身成浪漫義式餐廳，今起55席全開迎客。（圖／記者游瓊華攝）

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▲義式餐廳「Narratore說故事的人」邀請曾任義大利米其林一星餐廳的台灣主廚林耀輝掌廚。（圖／記者游瓊華攝）

營運團隊好役思公司總經理歐陽穎華透露，歷經1年多時間重新整修台中市役所，斥資2000萬元；將一樓打造成選物、展覽空間；2樓是義式餐廳「Narratore說故事的人」，邀請曾任義大利米其林一星餐廳的台灣主廚林耀輝，新推出的夏季菜單以「Festa」為概念，以夏鰤及招牌青蔥蛋糕揭開序曲；熱前菜搭配酥香的炸蛙腿鑲大蒜奶油，和義大利傳統的綠醬。

另外，日本東京必吃名店「日本橋海鮮丼辻半」宣布插旗台中，在LaLaport台中店設櫃，並推兩款全新職人系列海鮮丼，主打一丼二吃、一碗可以品嚐到各種頂級海味，包括全球獨家限定新品的「旬舞丼」，由挪威鮭魚、黃鰭鮪、黑皮旗魚、紅甘、阿根廷紅蝦、蔥鮪等六種海鮮食材組合。吃法也開創「一丼二吃」概念－取用套餐內所附的精選日本海苔，包入蔥鮪與天然熟成醋飯，海鮮丼轉變成手卷吃法口口爽脆趣味十足。

▲日本東京必吃名店「日本橋海鮮丼辻半」插旗台中，在LaLaport台中店設櫃。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲日本東京必吃名店「日本橋海鮮丼辻半」插旗台中，在LaLaport台中店設櫃。（圖／記者游瓊華翻攝）

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