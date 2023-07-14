竹北氣爆大樓又出事！採光罩從天砸下畫面曝　她戴安全帽急逃命　

▲竹北氣爆大樓「帝王至尊」日前又發生採光罩掉下來意外，一名住戶險被砸中。（圖／帝王至尊住戶提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北氣爆大樓「帝王至尊」好不容易挨過氣爆進入家園恢復期，沒想到才沒安穩幾天，又發生採光罩掉落意外，一對住戶夫妻頭戴安全帽從中庭路過正準備出門，就差了不到1公尺的距離，「天降採光罩」險被砸中。

上(6)月24日上午竹北中正東路的帝王至尊大樓因瓦斯氣爆造成火警，一名少年全身91%灼傷至今還在加護病房，其餘住戶也才在近期陸續返回社區進行家園重建。日前縣府與瓦斯公司通知住戶，社區已恢復完成，請住戶可以返家，住戶們才陸續回到社區。

▲走在前方的妻子看見採光罩砸下來，嚇得趕快往回跑。

才過沒多久，社區又發生採光罩掉落意外。監視器畫面中見到一對身穿黃色上衣、頭戴安全帽的夫妻，兩人從中庭走過準備出門，才到中庭一半，頭上的整片採光罩直接掉落下來，走在前方的妻子嚇得當場返頭快跑，採光罩與她距離幾乎不到1公尺，非常驚險。

住戶抱怨，當初氣爆發發生在B棟，因怕A棟管線與B棟相同，繼續使用恐有安全疑慮，瓦斯公司才請包商搭建鷹架，連同A棟一起更換，採光罩在施工間曾被移除，懷疑就是這個過程出現疏失，讓採光罩掉下來。

新竹瓦斯公司則回應，有關中庭採光罩施工，因工人不慎讓PC板滑落，為此已嚴正要求廠商注意施工安全，昨（13）日起職安人員加強每日現場巡查，亦加派人力駐點大樓，以協助用戶事宜及工程監督等事宜。