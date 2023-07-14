泰利颱風今晚生成　15縣市「酷熱」飆破38℃

▲今天全台酷熱超過38度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今、明(14、15日)兩天盛行東南風，全台「酷熱」超過38度，氣象局針對15縣市發佈高溫燈號。下週日至週三(16至19日)熱帶擾動及「季風低壓環流」影響，各地有局部短暫陣雨、午後慎防「大雷雨」。在呂宋島東側的熱帶低壓，進入南海後今晚發展成颱泰利，不過對台灣沒有威脅。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(14、15日)兩天盛行東南風，各地晴朗「酷熱」，最高溫達38度以上、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫雷陣雨；迎風面花東及恆春半島，亦偶有局部短暫陣雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全台15縣市高溫燈號。（圖／中央氣象局）

今日各地區平地氣溫：北部24至38度，中部24至37度，南部23至37度，東部22至38度。今(14)日中午前後基隆市、台北市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。

下週日至週三(16至19日)熱帶擾動及「季風低壓環流」(mosoon gyre)相繼影響，各地有局部短暫陣雨的機率，午後有強對流，慎防「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，下週一起氣溫微降。下週四(20日)「季風低壓環流」西移，水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，午後對流稍減弱。

▲最新(13日20時)歐洲模式16日20時模擬圖顯示，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，將轉變為大「季風低壓環流」的型態(左圖)，偏西緩慢移動；「路徑潛勢預測圖」亦顯示，在呂宋島東側的熱帶低壓，進入南海後發展成颱，朝香港、廣東方向前進，對台無威脅(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，將轉變為大「季風低壓環流」的型態，偏西緩慢移動；「路徑潛勢預測圖」亦顯示，在呂宋島東側的熱帶低壓，進入南海後今晚發展成颱(泰利)，朝香港、廣東方向前進，對台無威脅。另一擾動在台灣東方發展有限，向西北進行，下週日、一(16、17日)掠過台灣東北方近海(左圖)，其影響更需觀察。此外，歐、美國模式皆模擬，下週四(20日)之後，另有第3個熱帶擾動在菲律賓東方海面發展。