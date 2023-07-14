　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

泰利颱風今晚生成　15縣市「酷熱」飆破38℃

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今天全台酷熱超過38度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今、明(14、15日)兩天盛行東南風，全台「酷熱」超過38度，氣象局針對15縣市發佈高溫燈號。下週日至週三(16至19日)熱帶擾動及「季風低壓環流」影響，各地有局部短暫陣雨、午後慎防「大雷雨」。在呂宋島東側的熱帶低壓，進入南海後今晚發展成颱泰利，不過對台灣沒有威脅。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(14、15日)兩天盛行東南風，各地晴朗「酷熱」，最高溫達38度以上、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫雷陣雨；迎風面花東及恆春半島，亦偶有局部短暫陣雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲全台15縣市高溫燈號。（圖／中央氣象局）

今日各地區平地氣溫：北部24至38度，中部24至37度，南部23至37度，東部22至38度。今(14)日中午前後基隆市、台北市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。

下週日至週三(16至19日)熱帶擾動及「季風低壓環流」(mosoon gyre)相繼影響，各地有局部短暫陣雨的機率，午後有強對流，慎防「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，下週一起氣溫微降。下週四(20日)「季風低壓環流」西移，水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，午後對流稍減弱。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲最新(13日20時)歐洲模式16日20時模擬圖顯示，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，將轉變為大「季風低壓環流」的型態(左圖)，偏西緩慢移動；「路徑潛勢預測圖」亦顯示，在呂宋島東側的熱帶低壓，進入南海後發展成颱，朝香港、廣東方向前進，對台無威脅(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，將轉變為大「季風低壓環流」的型態，偏西緩慢移動；「路徑潛勢預測圖」亦顯示，在呂宋島東側的熱帶低壓，進入南海後今晚發展成颱(泰利)，朝香港、廣東方向前進，對台無威脅。另一擾動在台灣東方發展有限，向西北進行，下週日、一(16、17日)掠過台灣東北方近海(左圖)，其影響更需觀察。此外，歐、美國模式皆模擬，下週四(20日)之後，另有第3個熱帶擾動在菲律賓東方海面發展。

 
ET快訊
超商店員勸戴口罩「被刺穿心臟」亡　紙雕師：希望維持死刑
離婚8個月　曹格突現身「洗版留言吳速玲IG」：為什麼不回
泰利颱風今晚生成　15縣市「酷熱」破38℃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疑被人撿走　保育類「小燕鷗」棲地上百顆蛋一夜消失

陳昇捲性騷「道歉信曝光」遭洗版　鄉民1原因喊不意外

陳昇遭控性騷　網友見演唱會視覺圖藏玄機：被設計圈抵制？

關門外管教幼兒園童「一哭半小時」　媽嗆鄰居：學壞你負責？

泰利颱風今晚生成　15縣市「酷熱」飆破38℃

台南「西羅殿牛肉湯」入選米其林！老闆曝在地人崩潰：罵得要死

小模自曝悲慘童年　「沒錢真的別生」孩子會過得生不如死

南投驚見「限速5公里」號誌！眾人傻眼　老司機現身解答了

《木曜4》製作團隊全走了！　粉絲崩潰：陳百祥才是靈魂

《木曜4》爆集體離職！關鍵製作人「陳百祥」沉寂2天　親曝心聲…

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

爸將汰換陪伴多年舊車　兒不捨流淚做最後道別

疑被人撿走　保育類「小燕鷗」棲地上百顆蛋一夜消失

陳昇捲性騷「道歉信曝光」遭洗版　鄉民1原因喊不意外

陳昇遭控性騷　網友見演唱會視覺圖藏玄機：被設計圈抵制？

關門外管教幼兒園童「一哭半小時」　媽嗆鄰居：學壞你負責？

泰利颱風今晚生成　15縣市「酷熱」飆破38℃

台南「西羅殿牛肉湯」入選米其林！老闆曝在地人崩潰：罵得要死

小模自曝悲慘童年　「沒錢真的別生」孩子會過得生不如死

南投驚見「限速5公里」號誌！眾人傻眼　老司機現身解答了

《木曜4》製作團隊全走了！　粉絲崩潰：陳百祥才是靈魂

《木曜4》爆集體離職！關鍵製作人「陳百祥」沉寂2天　親曝心聲…

疑被人撿走　保育類「小燕鷗」棲地上百顆蛋一夜消失

陳昇捲性騷「道歉信曝光」遭洗版　鄉民1原因喊不意外

曹格深夜失控！　曬婚紗照Tag前妻「承諾都廢了」連發文爆粗口

高、低硫油價差創兩年半新低　將拉長裝脫硫器船隻成本回收時間

熱搜「韓劇」TOP 10出爐！俊昊潤娥CP只有第二名、冠軍後勁十足

陳昇遭控性騷　網友見演唱會視覺圖藏玄機：被設計圈抵制？

股神投資這公司　24年後翻44倍市值2.8兆！外媒：最能展現他的耐心

非種子創溫網60年紀錄　加博逆轉勝晉決賽對戰

好萊塢演員將罷工　「奧本海默」首映會影星提前離場

烏克蘭武裝部隊收到美國集束彈藥　用以反攻俄軍

連鳥都會跳Queencard？　鏡頭拉遠竟是在模仿男子

生活熱門新聞

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

木曜4團隊全走！粉絲：陳百祥才是靈魂

颱風周六可能生成　雨彈最猛時間曝

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

LINE被封鎖！她狂傳罵人訊息「突顯示已讀」

白飯之亂！他點名1人很糟糕：想靠白飯填飽所有人

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

罕見！城隍爺「鬼月提前示警」　命理師：有大事發生

泰利颱風今晚生成　15縣市「酷熱」飆破38℃

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

資財營關臉書也沒用！北科大被灌爆「剩1.5顆星」

路口違停要記點！貨運工會批車位不足醞釀抗爭　交通部2點回應

更多熱門

相關新聞

颱風周六可能生成　雨彈最猛時間曝

颱風周六可能生成　雨彈最猛時間曝

明日午後雷雨範圍縮小，只有南部、各地山區有短暫雷陣雨，在菲律賓東方海面到南海一帶可能有熱帶低壓生成，中央氣象局表示，熱帶低壓周六有機會進一步增強為今年第四號颱風「泰利」，但因距離遙遠，對台無直接影響。不過周日受到低壓帶環流影響，全台天氣依然不穩定，雨勢最明顯。

4縣市大雨特報！防雷擊強陣風

4縣市大雨特報！防雷擊強陣風

午後對流雨開炸！2縣市大雨特報

午後對流雨開炸！2縣市大雨特報

熱帶低壓將生成！最新路徑離台更近

熱帶低壓將生成！最新路徑離台更近

7縣市高溫上看37℃　3熱帶擾動發展「1個離台灣近」

7縣市高溫上看37℃　3熱帶擾動發展「1個離台灣近」

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

男大生「每天看200部A片」性成癮慘了

韓星遺體躺冰櫃23天！經紀人自費幫辦葬禮

快訊／《木曜》製作人證實團隊全出走

日本記者訪問　西門町14歲正妹9秒爆紅

木曜4團隊全走！粉絲：陳百祥才是靈魂

颱風周六可能生成　雨彈最猛時間曝

快訊／陳昇遭女設計師控性騷「要不要跟我做Ｘ」

軍人因義肢被拒絕登機　崩潰哭了

全聯「全新軟Q神物」開賣　店員揭秘「殘酷真相」

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

更多

最夯影音

更多
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！
日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面