黃健瑋遭爆偷吃人妻發聲明自清　L男曝「離婚時間點」：歡迎告我

記者邱中岳／台北報導

電影《人選之人-造浪者》演員黃建瑋，12日遭爆下藥迷昏人妻，後來進而交往發生婚外情，被抓包還簽下和解書，自願用3百萬和解，黃最後找黑幫成員出面處理，卻拒絕支付賠償，新聞曝光後，黃發表聲明捍衛清白；出面爆料的L男回應，「找黑道出面的是誰？扯東扯西沒意思，我歡迎你來告我。」

L男（下圖，記者邱中岳攝）表示，2010年間，前妻在酒吧與黃健瑋認識，事後妻子3天沒有回家，最後打電話表示「做對不起你的事情，所以不敢回來」，L男透過徵信關係查出前妻竟與黃健瑋同住在士林地區，立刻前往租屋找到房東說明原委，在門口等黃與妻子返家。



▲L男不滿黃健瑋偷吃人妻還避重就輕，說被迫簽下和解書，結果私下竟是找黑道擋債。（圖／當事人提供）

L男與朋友在租屋處門口等到黃健瑋返家，黃面對質問還拿出摺疊刀、伸縮棍防身，以防被L男攻擊，L男耐心說明原委後，黃下跪道歉，坦承當天在酒吧對L男妻子「下藥」，2人還交往發生婚外情，希望能夠透過金錢和解，並當場簽下合解書，表示妻子腹中小孩由黃負責，並提出3百萬私下和解。

黃健瑋在當天支付6萬元現金後表示帳戶沒錢，要5天時間償還，但沒多久，黃健瑋就約L男在中山區吉林路的咖啡廳碰面，L男到場後現場出現10多名黑衣人，帶頭大哥還自稱竹聯幫成員，甚至嗆聲「壞人有好朋友，好人也有壞朋友」，還說道「我就是他的壞朋友」，竹聯幫大哥還聲明不願意繼續支付剩餘的金錢。



▲黃健瑋說被迫簽下和解書，L男反擊他才是找黑道逼擋債，歡迎黃提告。（圖／記者黃克翔攝）

黃健瑋在新聞曝光後發表聲明反擊，「我確實有跟L先生的前妻交往，但當時他們已經離婚，並沒有L先生所說的下藥性侵一事，至於和解書是在被脅迫不得已的情況下所簽立！對於L先生杜撰影響本人的名譽，我絕對捍衛自己的清白。」

L男看到黃的回應後不滿表示，他跟前妻因還有2個小孩的撫養權官司，一直到2015年才離婚，怒斥黃2010就跟他前妻同居，「她有沒有離婚，你跟她在一起2、3年都搞不清楚嗎？」指黃睜眼說瞎話，「東拉西扯，我歡迎你來告我。」

L男表示，當初因官司與妻子在2015年就離婚，事實擺在眼前，認為黃避重就輕，說被迫簽下和解書，假意約他出面談和解，卻找來自稱竹聯幫孝堂的黑道人士出面，到底誰才是逼迫人的一方？事實都在此，不怕黃提告。