　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃健瑋遭爆偷吃人妻發聲明自清　L男曝「離婚時間點」：歡迎告我

記者邱中岳／台北報導

電影《人選之人-造浪者》演員黃建瑋，12日遭爆下藥迷昏人妻，後來進而交往發生婚外情，被抓包還簽下和解書，自願用3百萬和解，黃最後找黑幫成員出面處理，卻拒絕支付賠償，新聞曝光後，黃發表聲明捍衛清白；出面爆料的L男回應，「找黑道出面的是誰？扯東扯西沒意思，我歡迎你來告我。」

L男（下圖，記者邱中岳攝）表示，2010年間，前妻在酒吧與黃健瑋認識，事後妻子3天沒有回家，最後打電話表示「做對不起你的事情，所以不敢回來」，L男透過徵信關係查出前妻竟與黃健瑋同住在士林地區，立刻前往租屋找到房東說明原委，在門口等黃與妻子返家。

▲▼知名演員黃健瑋捲性侵疑雲，又被指控與人妻發生婚外情，找黑道出面喬事情。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼知名演員黃健瑋捲性侵疑雲，又被指控與人妻發生婚外情，找黑道出面喬事情。（圖／當事人提供）
▲L男不滿黃健瑋偷吃人妻還避重就輕，說被迫簽下和解書，結果私下竟是找黑道擋債。（圖／當事人提供）

L男與朋友在租屋處門口等到黃健瑋返家，黃面對質問還拿出摺疊刀、伸縮棍防身，以防被L男攻擊，L男耐心說明原委後，黃下跪道歉，坦承當天在酒吧對L男妻子「下藥」，2人還交往發生婚外情，希望能夠透過金錢和解，並當場簽下合解書，表示妻子腹中小孩由黃負責，並提出3百萬私下和解。

黃健瑋在當天支付6萬元現金後表示帳戶沒錢，要5天時間償還，但沒多久，黃健瑋就約L男在中山區吉林路的咖啡廳碰面，L男到場後現場出現10多名黑衣人，帶頭大哥還自稱竹聯幫成員，甚至嗆聲「壞人有好朋友，好人也有壞朋友」，還說道「我就是他的壞朋友」，竹聯幫大哥還聲明不願意繼續支付剩餘的金錢。

▲▼Netflix《人選之人 - 造浪者》黃健瑋 ETtoday專訪。（圖／記者黃克翔攝）
▲黃健瑋說被迫簽下和解書，L男反擊他才是找黑道逼擋債，歡迎黃提告。（圖／記者黃克翔攝）

黃健瑋在新聞曝光後發表聲明反擊，「我確實有跟L先生的前妻交往，但當時他們已經離婚，並沒有L先生所說的下藥性侵一事，至於和解書是在被脅迫不得已的情況下所簽立！對於L先生杜撰影響本人的名譽，我絕對捍衛自己的清白。」

L男看到黃的回應後不滿表示，他跟前妻因還有2個小孩的撫養權官司，一直到2015年才離婚，怒斥黃2010就跟他前妻同居，「她有沒有離婚，你跟她在一起2、3年都搞不清楚嗎？」指黃睜眼說瞎話，「東拉西扯，我歡迎你來告我。」

L男表示，當初因官司與妻子在2015年就離婚，事實擺在眼前，認為黃避重就輕，說被迫簽下和解書，假意約他出面談和解，卻找來自稱竹聯幫孝堂的黑道人士出面，到底誰才是逼迫人的一方？事實都在此，不怕黃提告。

ET快訊
快訊／林秉樞判2年10月　高嘉瑜發聲
快訊／黃健瑋自清交往時「人妻已離婚」　前夫反擊了
快訊／日圓飆升！　換10萬台幣少吃20碗拉麵
快訊／北科大「飯桶王大賽」不辦了！
快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！　二審判決出爐
白飯之亂突顯「台灣免費文化」　主播嘆：專業沒有價值
1人超過4千！「全台最高Buffet」開放訂位　官網塞爆
徐佳瑩嚇壞急發聲！「真的是破事」：非常嚴重的誤會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫妻出遊約小三一起！半夜見老公爬上她床「交纏而眠」　正宮氣瘋

台中山區枯樹倒路中阻通行　警民聯手「槓桿原理」移除

瘋狂情侶拒檢！狂飆「半個台中」20km騎到沒油　原因超荒謬

黃健瑋遭爆偷吃人妻發聲明自清　L男曝「離婚時間點」：歡迎告我

快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！二審遭判2年10月

「幼齒、新鮮蔬菜」當噱頭　噁男臉書廣告寮國選妃...這下慘了

女大生拒填問卷　他尾隨到住處「環抱揉胸」！賠35萬獲緩刑

陸船撈過界蛇行拒檢！金門海巡強勢登檢　1船3人押回

沙灘車不得行駛道路！花蓮強力取締　警籲：違規開罰

失控影片曝！高雄休旅車猛撞路邊車側翻　3機車慘遭波及

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

校隊生跳水救友反溺斃　父嘆：盼悲劇到此為止

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

夫妻出遊約小三一起！半夜見老公爬上她床「交纏而眠」　正宮氣瘋

台中山區枯樹倒路中阻通行　警民聯手「槓桿原理」移除

瘋狂情侶拒檢！狂飆「半個台中」20km騎到沒油　原因超荒謬

黃健瑋遭爆偷吃人妻發聲明自清　L男曝「離婚時間點」：歡迎告我

快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！二審遭判2年10月

「幼齒、新鮮蔬菜」當噱頭　噁男臉書廣告寮國選妃...這下慘了

女大生拒填問卷　他尾隨到住處「環抱揉胸」！賠35萬獲緩刑

陸船撈過界蛇行拒檢！金門海巡強勢登檢　1船3人押回

沙灘車不得行駛道路！花蓮強力取締　警籲：違規開罰

失控影片曝！高雄休旅車猛撞路邊車側翻　3機車慘遭波及

AIT沒有敦親睦鄰？　高嘉瑜：不該強行要求擴建

夫妻出遊約小三一起！半夜見老公爬上她床「交纏而眠」　正宮氣瘋

人口紅利支撐買氣　鳳山新案坐3望4

8.8億➔4.8億！台中37年飯店不撐了　知情人士曝「求售主因」

「請勿叫阿姨！」老闆娘門口掛1布條　6千人笑翻：好的阿嬤～

謝鋒會美國防部助理部長瑞特納　籲美謹慎處理台灣問題

台中山區枯樹倒路中阻通行　警民聯手「槓桿原理」移除

奶粉混「類鴉片藥物」！9月嬰慘暴斃　17歲母：想讓他安靜一點

美氣候特使將訪華喊「真誠」合作　陸學者：沒實質信用都是空談

伊能靜罕揭14年前離婚心境！台北豪宅擺設藏密「以為一生孤獨終老」

正妹近距離撫摸老虎背部　被吼叫聲嚇到顫抖尖叫XD

社會熱門新聞

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

即／大寮2機車路口相撞　男騎士不治

即／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！上訴遭駁回

即／國1南下322.7k事故！1車橫躺車道　回堵5公里

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

營建署組長涉貪數百萬　清晨移送北檢

老闆灌醉女祕書性侵　賠550萬換緩刑

獨／內湖500萬強盜案　藏鏡人竟是墜樓亡嘻哈主唱

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

黃健瑋「小王疑雲」　人妻前夫還原時間軸：瞎扯

獨／「百帝剪髮」爆違法吸金上億

生前因家暴分手　基隆女回租屋處遭前男友砍死

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

即／高雄男大街亮3把刀　勇警拉扯奪刀濺血

更多熱門

相關新聞

黃健瑋深夜發聲「真的無法道歉」

黃健瑋深夜發聲「真的無法道歉」

黃健瑋被爆捲入婚外情風波，遭控交往人妻，被人妻前夫（L男）抓包後寫下和解書。針對此事，他昨（12日）坦承當年「確實有跟L先生的前妻交往，但當時他們已經離婚」，今凌晨也透過FB發文，還原當天與「W小姐」交往的始末，當時確認過女方的配偶欄是空白的，對於不實陳述及沒有做過的違法行為：「我真的無法道歉。」

黃健瑋「小王疑雲」　人妻前夫還原時間軸：瞎扯

黃健瑋「小王疑雲」　人妻前夫還原時間軸：瞎扯

快訊／黃健瑋認曾交往L先生前妻　被逼簽3百萬和解書

快訊／黃健瑋認曾交往L先生前妻　被逼簽3百萬和解書

黃健瑋又被爆料！拐人妻同居「3百萬求和解」

黃健瑋又被爆料！拐人妻同居「3百萬求和解」

人夫戴「冒牌貨婚戒」真相曝　網淚：好男人

人夫戴「冒牌貨婚戒」真相曝　網淚：好男人

關鍵字：

黃健瑋人妻聲明時間點

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

日料店喊禁止資財營來用餐　網友不挺

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

月薪65萬徵男保鑣護4女人！　1條件「休蛋幾咧」

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面