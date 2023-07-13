黃健瑋「小王疑雲」　人妻前夫還原時間軸：瞎扯

記者葉國吏／綜合報導

《人選之人-造浪者》黃健瑋被控交往人妻、租屋同居，被人妻前夫（L男）抓包後寫下300萬和解書。黃健瑋表示，跟人妻交往時，人妻已經離婚，透露和解書是在被脅迫的情況下簽立。對此人妻先生再度還原簽下和解書的時間軸，痛劈黃健瑋顛倒是非。

▲L男抓到黃健瑋與前妻婚外情，黃提出3百萬和解，最後還找黑道出面處理。（圖／記者邱中岳攝）

L男表示，2010年間，前妻在酒吧與黃健瑋認識，事後妻子3天沒有回家，最後透過徵信關係查出前妻竟與黃健瑋同住在士林地區，立刻前往租屋等黃與妻子返家。最後黃健瑋下跪道歉，坦承當天在酒吧對L男妻子「下藥」、交往發生婚外情，並提出3百萬私下和解，但黃健瑋事後帶黑衣人來解決此事。

黃健瑋對於L男的指控，坦承有跟L男前妻交往，但當時他們已經離婚，否認有下藥性侵一事，至於和解書是在被迫的情況下簽立。

▲知名演員黃健瑋捲性侵疑雲，又被指控與人妻發生婚外情，找黑道出面喬事情。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據《聯合報》報導，對於黃健瑋的回應，L男直呼瞎扯，表示當時跟前妻還有小孩監護權官司，2人一直到2015年才正式離婚，2010年根本還沒離婚。至於和解書是被迫的情況下簽立，L先生則表示，如果和解書是被迫簽立，那上頭怎麼會寫要求每週碰面、孩子要跟黃健瑋姓。痛批黃健瑋當時的和解書，用意就是要300萬買我老婆。