幫柯文哲道歉挨罵　林珍羽曝當下狀況：我不委屈

▲民眾黨主席柯文哲、民眾黨台北市議員林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲因自爆原想在台北流行音樂中心舉辦「KP SHOW演唱會」卻遭拒絕，指世態炎涼、「通常這種事由『太監』解決掉」，引發爭議。對此，民眾黨北市議員林珍羽率先道歉，但事後傳出引來柯文哲不滿，痛罵她是為了墊高自己。對此，林珍羽還原，柯文哲確實有傳訊息給她，是愛之深責之切，「我不委屈」。

對於柯文哲的「太監說」，林珍羽率先道歉，「人走茶涼要學會默契的散場！」對於阿北自身比喻用詞不當，她為民意代表，向依法行政的公務人員，以及獨立機關行政中立的判斷，致上歉意，卻傳出因此讓柯文哲震怒，柯文哲12日受訪時也未正面否認，僅說自己做錯會自己去應付就好，講到最後好像變成是他不敢面對，他才不要。

林珍羽則在《新聞面對面》表示，她求好心切，但自作主張這點，因為團隊溝通本來就很重要，她要調整一下是不是衝太快，團隊進行當中要多討論，每個策略本來是要一起前進的。

林珍羽也說，說柯文哲怒斥也不至於，指示檢討是必然的，愛之深責之切，他一定是希望有更好的做法，為什麼在沒有找到最好的做法前就先去發文章？

根據北流的租借辦法和營運規章，從2021年開始就明定不得租借為政治相關的活動，北流也為此發出新聞稿，強調此處「優先提供流行音樂類或文化藝術類活動之租用」，有明確規範申請活動「不得違反公共秩序或善良風俗，亦不得涉及政治議題或宗教佈教。」