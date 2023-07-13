車上撿人夫偷情記憶卡！小三嬌喘討第2次：快來通一通　正宮心碎

▲高雄一名人夫在妻子生日時偷吃小三，還把存有影像的記憶卡丟到妻子車上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一人夫在妻子生日當天偷吃小三，還將監視器記憶卡放在妻子車上，讓妻子發現他與小三全裸共處一室的畫面，影片還傳出女性嬌喘聲，和「你不射你可以再第2次嗎」、「趕快來給它通一通」等露骨言語，讓妻子看了怒告兩人求償200萬元。一審法官認為沒有證據顯示人夫和小三有性行為，且侵害配偶權，判決兩人連帶賠償25萬元。妻子再上訴，二審法官判定兩人有發生性行為，要連帶賠償50萬元。全案定讞。

正宮指控，她和前夫阿國（化名）去年4月離婚，但阿國在婚姻期間就偷吃。去年1月她到洗車場洗車，洗車人員把車上撿到的記憶卡交給她，她一看內容，竟是阿國於2020年7月3度到小三家，兩人相繼去洗澡後，全裸共處一室的影像。

正宮認為，阿國故意把室內監視器的記憶卡放她車內，讓她發現後身心受創。此外，阿國還和小三一同爬柴山、看萬年溪燈會，阿國騎機車載小三到澄清湖約會時，小三還緊摟阿國，這些都侵害她配偶權，要向兩人求償200萬元。

全案審理時，阿國表示因前妻罹患憂鬱症，不知何時能康復以經營婚姻生活，兩人在調解離婚時，他已同意給她3百萬，現在已經沒錢了，而且前妻提供的影像，是違法侵入小三住處取得，不能作為證據。小三也說自己待業中，沒能力賠償。

一審法官認為，小三住處大樓監視器並未拍攝到任何闖入畫面，且洗車人員也作證，確認正宮在洗車後發現記憶卡的說詞。不過根據影片內容，阿國和小三雖全裸共處一室，大部分都在聊天，並無更多親暱肢體舉動，難認當時有發生性行為，但仍侵害配偶權，判兩人應連帶賠償25萬元。

正宮不滿判決再上訴，認為影片其中一天發生在7月13日，阿國明知道那是她生日，竟在當天和小三發生性行為，對她造成的傷害難以形容，一審判賠太輕。

二審法官檢視光碟，內容確實有女性呻吟聲，以及小三說「你不射你可以再第二次嗎」、「趁現在你還可以，趕快來給它通一通」、「硬梆梆，還說不會硬…」等調情內容，且兩人在客廳裸體共處，舉動親暱，又裸體進出臥房和浴室，影片雖沒拍到兩人上床畫面，但正宮主張兩人有性行為也並非無據。

二審法官認為，人夫和正宮結褵18年，明知她有憂鬱症，不協助她度過難關，還在婚姻期間偷吃，一審未審酌兩人實際有發生性行為的的事實，判兩人應連帶賠償50萬元。全案確定。