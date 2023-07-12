討嘸100元推母墜樓亡！啃老兒冷血辯「自己跳的」　判處無期徒刑

▲啃老兒為100元把母親從4樓住家推下。（圖／資料照）



記者黃資真／新北報導

新北一名38歲黃姓男子跟70歲老母討不到100元吃飯，竟狠心推下4樓，送醫搶救不治，遭逮時一度辯稱母親是輕生，遭檢調戳破謊言。日前判決出爐，新北地院依殺害直系血親尊親屬罪處黃男無期徒刑，褫奪公權終身。

據據悉，黃男有多項前科，曾拿鐵鎚搶銀樓被捕，出獄後找不到工作，又染上酗酒等不良習慣，經常為了錢與父母爭吵，而父親在2020年過世後，他與母親相依為命，卻還是不改惡習，每天都要討100元去買酒喝。

2022年3月22日晚間8時許，黃母正站在4樓陽台看風景，黃男向其索討100元飯錢買酒，遭到拒絕，2人因而發生口角，黃男竟心生殺機，狠心將母親推下樓，送醫不治，警方到場時，黃男則供稱母親「是輕生」。

檢警進一步調查卻發現，事發陽台的欄杆並沒有攀爬的痕跡，底下3樓的石棉瓦遮雨棚也沒有損壞，家中也未找到遺書，現場種種證據都與黃男的證詞不符，加上他根本交代不清母親輕生的理由，遭到起訴。

審理時黃男又有新說法，表示自己只是想拿錢買吃的，母親卻懷疑他要去喝酒，抓住他的袖子，一番拉扯下「不小心」推母親墜樓。

法官認為，黃母身高僅高於陽台70公分，若非施加一定力道，否則不會輕易從陽台摔下，加上現場種種跡證顯示黃母是遭推下，不採信黃男辯詞。

審酌黃僅因索要100元不成，狠心將母親從4樓陽台推下，導致家人需承受失去親人之苦，又黃出於「直接故意」犯案，屬情節最嚴重之罪，考量黃男精神鑑定為接近智能不足，同時有酗酒、思覺失調症等，依殺害直系血親尊親屬罪處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。