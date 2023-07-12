女登山客絕壁上徒手攀岩　失手從「50層樓高跌落」慘死

▲落磯山國家公園伊普西隆山。（圖／翻攝自美國國家公園管理局）



記者王致凱／綜合報導

美國科羅拉多州一名26歲女子，日前在洛磯山國家公園（Rocky Mountain National Park）嘗試徒手攀岩時不慎失手，結果從約500英尺（約150公尺，相當於50層樓）高度墜落。儘管當局派出直升機前往救援，但該女子由於傷勢過重，墜落後已經當場死亡。

美國國家公園管理局發布新聞稿說，當局於9日接獲報案，稱有登山客在伊普西隆山（Ypsilon Mountain）的布利岑山脊（Blitzen Ridge）處墜落。報案人是該名女子的27歲男性同伴。

洛磯山國家公園表示，搜救隊員於10日晚間尋找到報案的男子，發現他沒有受傷；搜救隊立刻請求科羅拉多州國民警衛隊協助，派出直升機將男子救出。

國家公園當局表示，不幸身亡的女子當時正嘗試徒手攀岩，這是一項危險性相當高的攀岩技術，因為攀岩者會在沒有配戴安全繩，或是任何輔助設備與安全裝置的情況下攀登，一旦失手將得不到任何保護。

洛磯山國家公園在新聞稿中提到，當天還有另一支搜救隊以徒步方式前往伊普西隆湖上方空曠處，並利用直升機將死亡女子的遺體送出。遺體隨後被轉送到當地法醫辦公室，將由法醫驗屍確定真正死因。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是洛磯山國家公園7月以來發生的第2起死亡意外事件。上週也有一名25歲男子在公園內一處瀑布不慎跌落，結果不幸溺斃。