代言人不斷塌房信譽受影響！　Prada找中國女足球星合作

▲全球知名精品Prada近日宣布與中國大陸國家女子足球隊合作。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

全球知名精品Prada近日宣布與中國大陸國家女子足球隊合作，此次合作的相關話題衝上為微博熱搜。對於這次合作，網友紛紛點讚並表示，「在娛樂明星人設不斷崩塌的當下，攜手健康自信的女足，絕對是個好選擇。」

《新華網》報導，相比這次與中國女足合作，以往品牌方更多是與流量明星合作。時尚領域專家張培英表示，明星的高流量有助於讓品牌短期內在社交媒體上獲得高曝光度，並能夠很好地提高品牌的傳播力，帶動銷量的增長。

時尚博主李妮則認為，一些明星的忠實粉絲們會跟隨自己偶像的步伐，他們代言過的品牌，粉絲也會跟風買起來。還說，平時會在社交媒體上分享高端品牌知識，很多網友都向我諮詢過他們喜歡的明星所代言的同款包包、服飾要去哪裡能購買到同款的，明星效應是品牌很好的營銷宣傳手段。

明星代言人頻繁的塌房事件，讓各個品牌開始放緩與明星合作步伐。值得關注的是，這兩年無論是在中國還是全球市場，體育明星開始受到品牌的追捧。

中國足球協會強調，此次合作達成，也標誌著國際時代風尚與中國女足文化的碰撞與交融，在未來雙方將共同發展女性體育運動，推動中國女足事業蓬勃發展而不懈努力。

對於這次中國女足和品牌方的合作，部分網友表示，「這次不會翻車了」；「是女性力量的展現」。