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再議5億高中生命案！台中高分檢指派「辦案高手」林彥良承辦

▲▼台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良。（圖／ET資料照）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

5億賴姓高中生墜樓命案，其夏姓配偶父子殺人罪不起訴。對此，賴母不服，已請委任律師許哲維對殺人罪不起訴部分提請再議。台中高分檢11日針對此案表示，已經收到地檢案卷，目前已分案調查。據了解，因案件眾所矚目，檢察總掌邢泰釗也高度重視，此案後續將指派給偵辦重案無數的「辦案高手」林彥良檢察官負責。

回顧案情，賴男生前獲得長輩贈與市值約5億元房產，在5月4日和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子辦理婚姻登記，但才登記完2小時後，就被發現從夏子住處墜樓身亡，而由於時機跟地點都有許多巧合，再加上賴男過去與夏子並無過多交流，賴母因此質疑兒子遭謀財害命，控告夏姓父子涉嫌殺人以及假結婚偽造文書等罪。

不過，全案偵結後，夏姓父子兩人殺人罪不起訴。對此，賴母不服，已請委任律師許哲維對殺人罪不起訴部分提請再議。

台中高分檢表示，因此案受到社會高度關注，檢察總長邢泰釗也非常重視後續發展，有傳言指出，後續此案將交由偵辦多起矚目重案的「辦案高手」林彥良檢察官負責。

對此，高分檢不願正面承認，主任檢察官吳萃芳表示，因此案涉及龐大金額，也受全國矚目，為顧全承辦檢察官安全，無法對外公布負責此案初擬的檢察官，也要求內部人員不能對外揭露。

吳萃芳強調，再議案件都是團隊辦案，除初擬檢察官，也有其他多位歷練豐富的優秀檢察官分工合作、集思廣益，最後由檢察長全權把關，由誰做初擬並不是案件重點。不過，據《ETtoday新聞雲》記者了解，應是由林彥良負責沒錯。

林彥良在擔任台中地檢署檢察官期間，積極偵破部會級政務官貪污、殺人、凌虐外囚等各類型重大社會矚目案件，2012年擔仼主任檢察官後，又接連主辦及協辦菲國射殺我屏東廣大興28號渔民案、彰化日月明功邪教案、富味香食安詐欺案、頂心劣油案、偵辦跨境電信詐騙案（涉南韓、日本、多明尼加、拉脫維亞、美國及中國大陸），力倡詐欺集團適用組織犯罪防制條例強制工作及罪贓返還，堪稱是「辦案神手」。

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