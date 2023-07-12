北高住宅價格指數下跌了！全台微幅上漲　內政部：不動產市場走入盤整

▲全國住宅價格微幅上漲，在六都部分，台北、高雄下跌，其餘四都仍上漲。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部12日發布112年第1季住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為128.85，相較上季微幅上漲1.05%，漲幅趨緩整理。在指標的六都部分，台北市已連續2季下跌，本季較上季下跌0.03%，高雄市則自107年第3季以來首次下跌，跌幅1.09%。

內政部指出，本季6都住宅價格指數與上季相較，台北市下跌0.03%，已是連續2季下跌、高雄市也下跌1.09%，其餘4都漲幅分別為新北市1.67%、桃園市1.46%、台中市1.30%、台南市1.73% 。整體而言，本季住宅價格指數呈現微幅上漲趨勢。

內政部指出，受到國內經濟成長趨緩、通膨、升息壓力及不動產政策等因素，112年第2季全國建物買賣登記棟數7萬5640棟，較111年第2季8萬6026棟減少約12.07%，延續第1季交易量縮情形。第2季整體市場交易持續呈現量縮態勢，顯示近期短期投資客陸續退場，轉而由剛性自住需求的購屋族支撐。

內政部指出，隨疫情影響淡化，民間消費持續恢復，經濟成長景氣對策信號從去年11月起連續5個月藍燈，但領先指標有微幅上升，表示廠商信心有好轉。

內政部表示，惟受到央行第5次升息以及平均地權條例修法的影響，購屋民眾心態仍趨保守觀望，將使得不動產市場走入盤整情況，更為明顯。