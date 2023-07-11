上周新冠日增190例中重症、33死　疾管署宣布第4波疫情「已過高峰」

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

第四波新冠疫情脫離高原期！疾病管制署今（11）日公布，上周新冠每日新增中重症（併發症）190例，每日增死亡33例，都比前一周下降；另本土、境外個案變異株檢測都以XBB與其衍生株為主要。疾管署表示，經綜合評估國內就診人次、治療藥物使用情形、機構定期抗原篩檢結果、COVID-19併發症病例數及死亡數等及數理預測模式分析，研判疫情下降，脫離高原期。

疾病管制署今(11)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(7/5-7/11)每日平均新增190例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(6/28-7/4)之每日平均新增207例下降8.2%；5月起本土併發症累計14,502例，未打滿3劑疫苗有7,213例(約50%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約71%為多(5,089例)。

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上周(7/2-7/8)平均每日新增33例死亡，較前一周(6/25-7/1)之每日死亡平均數45例下降27%；新增死亡個案中，89%具慢性病史、57%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上。目前疫情高峰已過，近期呈下降趨勢，惟仍須持續關注後續疫情變化。

疾管署指出，新增檢出102例Omicron亞型變異株確定病例。其中59例本土個案分別為53例XBB (其中XBB.1.5佔15例、XBB.1.16佔14例、XBB.1.9佔13例、XBB.2.3佔7例)、6例BA.2.75；另43例境外移入分別為41例XBB (其中XBB.1.9佔17例、XBB.1.5佔9例、XBB.1.16佔7例、XBB.2.3佔2例)、2例BA.2.75。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔87%，已為主流株。WHO表示XBB及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，全球XBB及其衍生變異株佔比約78%，以XBB.1.16為多(21.2%)，其次為XBB.1.5(16.3%)，另XBB.1.9.1(16.0%)、XBB.1.9.2(12.7%)、XBB(7.5%)及XBB.2.3(4.3%)佔比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情雖下降，但併發症中65歲以上長者佔77%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險， 仍呼籲長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。

疾管署提醒，民眾除完整接種疫苗減少感染及重症風險外，也要注意落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，年長者或免疫低下者外出時，或於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

