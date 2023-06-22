AIT主席：台海和平穩定攸關全球　非只有美國

▲AIT主席羅森伯格再次表達美方立場。（資料圖／總統府提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今天表示，台海和平與穩定攸關全球，不僅是美國；美方會持續依循「台灣關係法」，協助台灣自我防衛，強化台海嚇阻。

美國「外交政策」（Foreign Policy）雙月刊今天上午舉行線上活動，探討台灣安全對跨大西洋聯盟的影響；羅森柏格（Laura Rosenberger）出席活動時做出上述表示。

拜登政府上任以來，積極將台海議題「國際化」，多次把維繫台海和平與穩定重要性納入雙邊或七大工業國集團（G7）等多邊會談文件。

羅森柏格指出，美國長年意識到且理解台海和平與穩定攸關國際，事實上，1979年生效的「台灣關係法」即明指，台海「和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務」。

她表示，這個立場是美國政策與做法基本前提，過去幾年來，也逐漸成為跨大西洋甚至是全球共同的看法。

談到台灣議題為何逐漸獲得歐洲重視，羅森柏格說，有3大主要原因。第一是這些國家看見台灣扮演的民主燈塔與模範關鍵角色，包括在印太與全球；第2是意識到台灣大型蓬勃經濟在全球經濟體系中的角色，尤其是科技與半導體產業；第3則是了解到台灣海峽對全球商業運輸的重要性。

但她強調，台海議題在跨大西洋對話中的重要性雖逐漸提升，相關國家或組織也重申，對台政策未改變；美國對台做法或其「一中政策」亦長年一致，沒有要改變。

至於拜登政府計劃如何避免中國侵台，羅森柏格表示，依據「台灣關係法」，支持台灣自我防衛是美國長年政策與承諾，美國歷任政府致力履行，包括拜登政府，而強化台海嚇阻也是重要一環。

此外，羅森柏格指出，歐洲國家也應讓北京了解，若現狀或台海穩定遭到破壞，不只攸關美國，而會攸關全球，包括北京正尋求溝通的重要夥伴。