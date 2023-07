影片曝！紐約、佛蒙特「千年級暴雨」1死　災難性洪水來襲

記者張靖榕/綜合外電報導

夏季風暴於周日(9日)傍晚在紐約州與鄰近地區降下暴雨,一路持續到周一(10日)上午,短短十數小時間降下當地相當於一個月的雨量,更被指是「千年一遇」,目前至少造成1人死亡、數十人受困。當局警告,佛蒙特州地區將遭遇「災難性洪水」,洪流氾濫將使情況更加惡化,危險警告目前延續到11日上午。

Serious, life-threatening flooding is occurring today across much of Vermont. Emergency crews have conducted rescues in multiple communities. About two dozen state roads are closed as of 10AM. Flash flood warnings are in effect from the Massachusetts line to the Canadian border. pic.twitter.com/09ryZ1N7bR