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中保防災：電動車防火毯應列為公共場所標配如AED　即時救援

中保防災（圖／中保提供）

▲中保防災科技總經理謝昇紘示範中保防災電動車防火毯的操作。

【企劃特輯】

在淨零排碳政策驅動下，預估台灣電動車數量在 2025 年將超過十萬台，為此，內政部消防署在電動車救援安全注意事項特別載明，除了速撥 119 外，建議準備防火毯（FireBlanket）可有效防止火勢擴散蔓延，減少損失。中保防災科技總經理謝昇紘表示，電動車防火毯可比照 AED 設備一樣，設置在公共場所，並有明顯的指示牌與使用說明，即時提供救援。

中保防災（圖／中保提供）

▲內政部消防署網站電動車救援安全注意事項說明截圖。（網站連結：
https://www.nfa.gov.tw/pro/index.php?code=list&ids=1576

中保防災呼籲將電動車防火毯 列為公共場所標配如 AED 即時救援

謝昇紘說，電動車失火事故為近年來消防救災的新挑戰，美國奧蘭治郡一台電動車失火，消防員用掉了 106 噸水，而油電車失火只要 2 噸水，相比多了 100 噸以上。去年發生知名藝人駕駛電動車失控、自撞失火花了數小時才滅火。當時就想，在戶外滅火就如此困難，那假如發生在室內，電動車停車位自成一區，一旦起火，瞬間高溫可能近千度，一台失火若無法迅速滅火，可能危及到另一台，那傷亡將會很可怕。因此，如果可以將電動車防火毯裝置在電動車停車格附近，像 AED 一樣公共場所都有，一旦發生電動車著火，就可立即打開箱子拿出防火毯，快速救災。

中保防災（圖／中保提供）

▲台灣已有不少購物中心、醫院、五星級飯店的停車場，在電動車停車專區旁已設置電動車防火毯。

中保防災（圖／中保提供）

▲中保防災科技總經理謝昇紘表示，電動車若在室內停車場失火可能危及到另一台。

台灣首創租賃型防火毯 24 小時安心守護停車場

謝昇紘表示，中保防災電動車防火毯最大的特色，就是提供租賃服務，每個月租金僅3000 元的租賃方案，租期內使用後免費換新，免煩惱使用後毯布之清潔，亦無重複使用之安全疑慮；同時全天候 24 小時與保全系統連動，由中保管制室隨時掌握產品狀態，並即時聯繫權責防火管理人，以便第一時間採取應對措施。目前台灣不少大型購物中心、五星級飯店、醫院以及豪宅社區等停車場，都採用租賃形式。

配合營建署 2023 下半年將修正《公寓大廈管理條例》，針對充電樁安全法規的修法，建議有充電樁的社區最好自備防火毯，可有效防止火勢擴散，爭取消防救火時間，將損失降到最低，相信社區加入中保防災電動車防火毯租賃行列也是極佳的選擇。

中保防災（圖／中保提供）

▲配合《公寓大廈管理條例》修法，租賃防火毯是有效的電動車防災方式。

中保防災電動車防火毯 通過最高的防燄一級測試 救火好幫手

中保防災電動車防火毯不僅通過最高的防燄一級測試，而且使用方便，即使是二位女生也可以合力展開。同時與中保科技保全系統連動，只要毯子被取出，系統就會發出開門聲光警示並且確實通知防火管理人，第一時間掌握災害事故位置，協助災害處理與逃生。

中保防災電動車防火毯展開後，抓四邊手把處，將其覆蓋在失火車上，二位女生就可以合力使用。

中保防災（圖／中保提供）

中保防災電動車防火毯與中保科技保全系統有連動，隨著防火毯被取出，系統將發出開門聲光警示並第一時間通知客戶。

中保防災（圖／中保提供）

中保防災電動車防火毯特色
1. 操作簡單，將防火毯覆蓋於燃燒車輛，可避免火勢蔓延。
2. 6 公尺 X9 公尺大尺寸，適合多數小客車車型（含休旅車）
3. 重量 28 公斤，二個人即可操作
4. 玻璃纖維材質，外層包覆阻燃聚合物，通過 CNS 防燄 1 級測試
5. 可選擇租賃方案，使用後免費換新
6. 24小時保全系統連動，掌握產品狀態並確實通知防火管理人
 

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