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最便宜800有找！三大電信光纖上網方案一次看

▲中華電信客服專線。（圖／中華電信提供）

▲中華電信光纖上網方案出爐。（圖／中華電信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

暑假到了，天氣炎熱許多民眾都喜歡在家吹冷氣上網娛樂，各家電信業者也都推出各式各樣的居家光纖上網方案，讓用戶在家也可以享受順暢的網路。

中華電信「速在必行2.0」

中華電信HiNet光世代推出「速在必行2.0」方案，300M、500M網速升級為「雙向對稱頻寬」即下載/上傳皆同速率，並提供消費者升速不加價的飆網服務。300M每月只要999元、500M每月只要1,099元，並免費升級Wi-Fi 6月租費0元。

「雙向對稱頻寬」對上網穩定度大大加分，無論是線上遊戲、視訊直播、雲端服務、即時網路互動、智慧家庭裝置、大量上傳/下載檔案、居家工作、學習等上網應用，皆可擁有超穩定順暢的連網品質。

「速在必行2.0」300M/300M每月999元、500M/500M每月1,099元，免費升級Wi-Fi 6全屋通乙台月租費0元，再享Google One 100GB、Hami Video影劇館+、電視館、防駭守門員、色情守門員等精選加值服務5選1前三個月0元優惠。

台灣大「好速成双」

享5G行動+1Gbps光纖上網雙飽，送3,500元momo幣、「mo幣多」優惠、娛樂加值體驗、Disney+等價值萬元好禮，再加碼抽iPhone14。此外，為滿足各消費族群需求，「好速」系列全新上市小資族新選擇專案，只要日付26元起，即享60Mbps光纖吃到飽與5G行動。

此外至7月17日，於台灣大寬頻網路門市申辦1G光纖上網指定方案，享月月領momo幣200元，扣抵本方案月費等同每月只要799元，合約期間內共可獲得momo幣7,200元，還享3台Mesh Wi-Fi連網神器、Disney+無限暢看3個月、花東4天3夜旅遊優待券，再抽泰國來回機票優待券。

遠傳「一費雙網」

提供多種資費方案，在申辦手機上網的同時，入門方案月租 799 元，包含 36GB 的 5G 行動上網與 60M 的光纖上網。此外也推出月付1599元的全家飆網方案，只要攜碼或是年資 10 年以上的老顧客，可以享有 1G 的光纖速率。

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