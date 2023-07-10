郭台銘駁願列藍不分區　黃健庭再打臉：討論多次、還談排名順位

▲國民黨祕書長黃健庭。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨秘書長黃健庭日前透露，鴻海創辦人郭台銘曾承諾，若徵召失利願接受國民黨不分區立委、並爭取擔任立法院長。遭到但郭台銘辦公室昨嚴正駁斥「只考慮總統候選資格」。黃健庭今（10）日上午受訪重申，曾和郭台銘談到「B計畫」，且討論不止一次，也談到排名順位。

黃健庭表示，郭台銘於3月12日相約見面，郭告訴他，這次選舉最後不管國民黨提名的是誰，都一定會全力支持，所以當下黃就提出建議，如徵召是侯贏，郭就列不分區，輔選侯及立委參選人，然後可以爭取當立法院長，「這個方案，我們就稱為B計畫。」

黃健庭說，郭董如果有國會議長的身份，還可以來推動國會外交。黃強調，此事後來不止一次討論，甚至談到排名的順位，郭董還說不需要把他放在第一名，他可以排後面一點，還有催票的效果。黃指出，plan B就是一個備案，這次選舉郭台銘的力量能不能加進來非常重要，不管最後是哪個方案，郭董都是藍營非常重要的人物。

黃健庭表示，過去外界有一些說法，徵召過程中讓郭董覺得最後會提名他，這完全是不實的謊言，「怎麼可能我一方面讓郭董覺得我會提名你，一方面又跟你討論plan B，事實就是plan A與plan B同時存在，為的就是不要讓泛藍分裂，要整合。」