北市南京西路天坑凌晨驚見新漏水點　搶修進度曝光

記者黃彥傑、黃翊婷／台北報導

台北市南京西路與貴德街路口8日深夜驚見1公尺深天坑，原本已修復至單向通行，但今日（10日）凌晨西寧北路至環河北路又出現新的漏水點，目前緊急封閉搶修中。台北市工務局副局長張郁慧表示，經過漏夜搶修已經止住漏水狀況，之後會繼續進行灌漿、地質改良作業，預估明日（11日）才會開放通車。

▲南京西路修復後，又在附近路段發現新的漏水點。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同。）

南京西路與貴德街路口8日晚間11時許出現長約1.5公尺、寬約1公尺、深度約1公尺的坑洞，台北市政府接獲通報，立即派員前往搶修，並於9日晚間8時30分恢復東向西車道單向通車。然而，10日凌晨西寧北路至環河北路又發現新的漏水點，再次封閉道路進行搶修。

▲台北市工務局副局長張郁慧預計明日就能完成搶修並通車。

台北市工務局副局長張郁慧表示，因為10日凌晨遇到大潮，原本用來防水的沙包流走了，事後已找到漏水點並進行相關防水措施，目前漏水狀況已經止住，灌漿之後就會進行地質改良，等到路面完全恢復就會開放通車，預估明日（11日）才會完成搶修作業。

▲台北市土木技師公會理事長莊均緯表示，附近大樓並未出現傾斜狀況。

至於路面塌陷對附近住戶是否有危險，張郁慧說明，經監測暫時對周邊大樓無影響。台北市土木技師公會理事長莊均緯補充道，現階段比較擔心兩側民房，已經安裝建築物傾斜監測裝置，隨時監控是否有傾斜情形，目前並未發現結構安全疑慮，所以尚不考慮安排住戶撤離。

▲台北市議員陳怡君坦言，這樣的狀況已經不是第一次發生。

台北市議員陳怡君表示，當地里長、居民坦言這樣的天坑其實經常出現，只是比較小，很擔心未來會出現更大的坑洞，希望工務局仔細檢查附近地質，不要急著趕工完成，旁邊一整段道路都要檢查清楚，以免類似的狀況再度發生，也希望台北市長蔣萬安正視這個問題並協助改善。