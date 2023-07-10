日本將設「即戰力高技能」自衛官　廣招民間太空、網路領域人才

▲日本自衛隊計畫從民間吸收網路、太空專業領域人才，強化安保能力。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

日本自衛隊將吸納網路、太空領域的專業人才。日本政府人士透露，最快從2024年開始自衛隊將創設「即戰力高技能自衛官」制度，將招募具有網路和太空等領域方面安全保障領域具有經驗的民間人才成為自衛官，目的是強化自衛隊安保能力。

根據日本共同社報導，日本政府考慮最快從2024年開始創設新制度，並將目標訂在2027年將網路領域的專門部隊擴充至約4000人規模。另外，日本自衛隊還打算在太空領域也擁有專門部隊。相關計畫是基於去年12月制訂的安保3文件，也就是《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》3份文件。

共同社報導指出，從民間招募作為自衛官錄用的技術人員將根據能力賦予級別，且為了吸引更多人前來應徵，薪資將設定在與民間企業相同水準，任期則為最長5年。自衛隊此舉不僅是為了保障網路與太空領域的人才來源，也有意吸收民間專業知識，協助未來自衛隊內部培養相關技術人員。

日本政府一名官員表示，在現代戰爭中，戰場已經擴大到包括網路和太空，在這些新領域的安全保障能力優劣將決定戰爭走向。

日本政府去年12月制訂新版安保3文件，其中載明持續擴軍的中國是「空前最大戰略挑戰」。文件內容指出，日本正面臨嚴峻且複雜的安全保障環境，並提到日本維持構築「多次元（多層面）統合防衛力」的方針，且有必要強化防衛能力，包含在太空、網路、電磁波等新領域。