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徠卡相機深度合作！　Xiaomi 13 Ultra開箱實測

▲Xiaomi 13 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Xiaomi 13 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

小米先前推出了最新的旗艦機系列，小米13 Ultra，是小米13系列中的高階版本，與徠卡相機進行深度合作，具備1吋超大感光元件，在日常攝影上又向上提升。本次也取得實機開箱體驗，給喜歡手機攝影的用戶參考。

根據目前官方資訊，小米 13 Ultra是小米與徠卡更進一步合作，以配備1吋超大感光元件和可變光圈的主鏡頭，配備專業超色準的2K AMOLED螢幕，搭載旗艦性能台積電4nm製程Snapdragon® 8 Gen 2。

▲Xiaomi 13 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Xiaomi 13 Ultra相機模駔。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Xiaomi 13 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Xiaomi 13 Ultra盒裝配件。（圖／記者陳俐穎攝）

開箱體驗上，在許多廠商取消充電插頭的情況下，小米仍有附上90W的充電插頭與傳輸出電線，並且隨盒附贈皮革質感的手機殼，體現外觀的精緻程度。手機外觀上，背後的相機採取圓形的模組，更像是單眼鏡頭的設計，十分有質感，整體採取黑色與金色邊框搭配，更具奢華感。

規格顯示，搭載六焦段徠卡光學四鏡頭，覆蓋從12mm（超廣角）、23mm（廣角）、75mm（長焦）到全新的120mm（超長焦），並透過In-Sensor-Zoom技術進一步提供46mm和240mm焦段。除了全焦距應用的靈活性，在光圈配置上也有所提升，更增加專業攝影級可變光圈技術。

實際拍攝感受，就算在十分陰暗的水族館內部，也能清晰的拍攝展中的小動物，且細節方面十分生動。在焦距上，就算距離很遠想要抓拍，也能保證五倍拉近下被攝物的清晰程度。

▲Xiaomi 13 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲昏暗燈光拍攝。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Xiaomi 13 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Xiaomi 13 Ultra一倍畫面。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Xiaomi 13 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲放大五倍後畫面。（圖／記者陳俐穎攝）

在人像攝影上，實測在室外陽光特別劇烈曝曬的狀況下，人物表情仍然清晰，不會有反光等問題。而室內光線相對不足的狀況，也能夠清晰捕捉人物的臉部畫面，很適合旅行抓拍各種瞬間。

▲Xiaomi 13 Ultra實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲陽光下人像攝影。（圖／記者陳俐穎攝）

值得一提的是，夏日炎炎，出門遊玩總是被太陽曝曬，手機也連帶著升溫，而此次小米 13 Ultra搭載小米自研環形LiquidCool水冷技術，在大太陽持續曝曬的情況下，連續拍照約半小時，手機也沒有過熱的狀況發生。

而小米最受關注的技術之一，就是快速充電，此次的小米 13 Ultra搭載的是90W的充電插頭，實測發現10分鐘充電大約可以從58%充到79%，約不到50分鐘可以充滿電。

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