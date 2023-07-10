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生死存亡之戰　時代力量擬推「工程師媽媽」戰鄭運鵬

▲▼「工程師媽媽」徐鈺雯。（圖／翻攝自徐鈺雯臉書）

▲徐鈺雯盼參選立委，拉抬時力整體選情。（圖／翻攝自徐鈺雯臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統及立委選戰開打，時代力量面對「生死存亡之戰」，已提名立委王婉諭、邱顯智參選新竹縣市立委，盼藉此拉抬政黨聲勢。《ETtoday新聞雲》掌握，去年曾代表時力參選桃園市議員惜敗的「工程師媽媽」徐鈺雯，有意再披黃袍，參選桃園市第一選區（蘆竹、龜山）立委；徐受訪亦證實，希望擺脫藍綠傳統政治的束縛，讓選民有新的選擇。

桃園市第一選區因緊鄰國道交流道，具交通便利優勢，外來年輕人口相當多，2016年民進黨現任立委鄭運鵬打敗資深國民黨老將陳根德，2020年成功連任，而國民黨今年提名年僅33歲的市議員牛煦庭，挑戰鄭運鵬連任，民眾黨也傳出有意推出人選。

另據瞭解，去年曾代表時力參選桃園市議員的徐鈺雯，雖然在地方選舉中僅拿下3500餘票，但仍有意再披黃袍參選立委。徐受訪證實說，桃園市第一選區一直以來都是「藍綠輪替」，時力作為第三勢力小黨，希望給選民有一個新選擇，擺脫傳統政治的束縛，帶來新的氣象。

至於去年參選市議員失利，為何仍有信心能在立委選舉中被注意到？徐鈺雯坦言，時力擁有的資源確實不比大黨，出來參選真的蠻艱難、沒什麼資金，不過，她願意一步一腳印，努力創造新氣象，「我也是臨危受命，2024年總統立委選舉，關係到時代力量的存亡，政黨支持度確實有下滑，因此，要有候選人出來，讓民眾知道：時代力量還是有人」。

徐鈺雯說，她知道參選很困難，但若有民眾因此願意把政黨票投給時力，將是很大的鼓勵，另一方面，上一次她選議員時，拿到比民眾黨議員參選人更多的票數，這次仍盼持續在地方努力，讓民眾有藍綠之外的新選擇。

黨內人士亦指，徐鈺雯去年投入市議員選舉，選後持續深耕地方，關心政治大小事，也經常在臉書上分享對新聞時事的看法，包括近期熱議的服貿、黑金、房價、政治人物土地申報議題均有涉獵，至今仍持續接到民眾陳情，期待她可打破桃園藍綠政治人物都讓人失望的現況。

▲▼「工程師媽媽」徐鈺雯。（圖／翻攝自徐鈺雯臉書）

▲▼「工程師媽媽」徐鈺雯。（圖／翻攝自徐鈺雯臉書）

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