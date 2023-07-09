▲「桃青職人祭」在地文創品牌會師，展現創意能量

▲不畏酷暑，金志聿副秘書長(右一)、青年局長侯佳齡(左一)力挺青年職人。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府金志聿副秘書長、青年局長侯佳齡，為鼓勵投入文化創業的桃園青年職人，不畏酷暑，現身桃園區77藝文町辦理的「桃青職人祭」活動，與職人們合照、對話並傾聽職人創業及產品介紹，展現親和及支持力。

市府青年局今日表示，該局8日於桃園區77藝文町辦理「桃青職人祭」活動，帶來「桃。市集」、「職。講座」及「青。音樂」三大文創活動，並集結精選的20位青年職人品牌，包含「魚室工坊」的陶瓷工藝、「調色盤手創-Palette」的水晶捕夢網與飾品等，讓現場民眾認識更多桃園在地文創品牌及職人手作的細膩與功夫。

「職。講座」則邀請刺繡職人蕭靖潔、繪畫職人徐詩沛、黏土及翻糖職人藍申樺及陶瓷職人施姵伃4位青年局今年輔導的優秀青年職人，透過對談講座相互分享及交流，讓現場民眾了解職人品牌及背後的創業故事，為更多想投入文創產業的青年提供經驗與分析。

「青。音樂」則帶來桃園街頭藝人陳家豪、宅吉Band和soMeoNe的吉他彈唱，為民眾帶來動人心弦的演出，三大活動除讓民眾於假日感受逛市集、聽講座及音樂的美好午後時光，更提供桃園青年文創品牌展示及宣傳的舞台，讓民眾感受到桃園青年豐沛的文化創意能量。

青年局侯佳齡局長表示，青年局長期支持桃園青年投入文化創業，輔導超過200位青年職人，依照各階段職人需求投入不同資源，如課程扶植、業師諮詢、行銷宣傳及創業資源對接等，還開設超過600場職人工作坊，培力青年職人開課教學，吸引近6,000位民眾參與職人的手作課程，為桃園的文創環境打下基礎，打造桃園成為最友善的文創都市。