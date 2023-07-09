國民黨要讓柯文哲無條件投降？　邱毅提非綠整合唯一辦法

▲左起柯文哲、侯友宜。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024總統大選，國民黨主席朱立倫再次喊出「非綠大聯盟」，黨內更傳出等到鴻海創辦人郭台銘9月退出後，被徵召的侯友宜將回到民調第二名，到時候就可整合民眾黨參選人柯文哲，並且讓他無條件投降。前立委邱毅分析，其實所謂「非綠大聯盟」只是國民黨朱立倫的遮羞布，真要促成，就是要照他日前所提的方案，讓侯柯郭三人兄弟登山，各自努力個兩個月。

邱毅說，朱立倫的「非綠大聯盟」，究其實，還是以國民黨為老大，其他人都必須歸順來朝的封建迷思。揚言要郭台銘兌現承諾退選，卻無法合理說明「517徵召黑箱」的疑點。517的黑箱無法釋疑，憑什麼要郭台銘無條件投降，兌現承諾？

邱毅也批評，柯文哲的部分也很荒唐，以目前各家民調數字來看，柯文哲排名第二，甚至還曾列第一，而侯友宜排老三，已落後柯文哲十幾個百分點，國民黨又憑什麼要柯文哲無條件投降，接受侯柯配？

邱毅指出，朱立倫沒有真的在搞「非綠大聯盟」，而且做的也不對路，想要促成，應該讓侯柯郭努力個兩個月，然後在九月由三方協調出的民調公司，在公正公平公開原則下進行民調，支持率居首者為正，排第二者為副，落後第三者協助，爭取立法院長。而三方既參與協調，就必須簽署公約，向社會公布，遵守民調結果。上述才叫真正的非綠大聯盟，否則在三人相互廝殺下，就如同保送民進黨的賴清德。