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大陸 大陸焦點 特派現場

湖北山體滑坡9人失蹤！　土石瞬間崩塌「地貌殘破變形」

▲▼ 湖北五峰山體滑波 。（圖／翻攝央視）

▲湖北五峰山體滑波 。（圖／翻攝央視）

記者任以芳/綜合報導

大陸湖北五峰土家族自治縣長樂坪鎮月山村昨8日發生一山體滑坡意外，現場空拍顯示，土石崩落衝擊下方一處道路和ㄕ立即遭掩埋，截至目前已救出5人，還有9人失聯，持續搶救中。

綜合陸媒報導，該起事件發生於昨日下午4點左右，一陣轟然巨響，從山頂崩塌大量土石滑向宜來高速一標段二工區工地（位於滑坡山體半山腰），造成人員受傷和失聯。

事故發生後，宜昌市、五峰縣迅速組織現場救援。截至昨晚11點多，經全力搜救，已有5人被救出（其中1人正在搶救，4人無生命危險），另有9人失聯。

今晨最新消息指出，事故現場被救出的其中1人被送進五峰土家族自治縣人民醫院加護病房，截至目前全力搶救中。初步估計現場滑坡土石體超過50萬方以上，當地也緊急轉移當地居民共8戶17人。

透過央視釋出畫面顯示，山體崩塌面積過大，土石衝擊下方擋土牆，完全破裂。由於掩埋過大造成搜救困難，救援小組把握黃金72小時，全力搶救中。

湖北省委書記王蒙徽，省委副書記、省長王忠林第一時間下達指令，要求全力組織搜救失聯人員和受傷人員，並且疏散封鎖周邊，防止災害二次發生，要求全省各地深刻汲取教訓，嚴格落實責任制，確保人民群眾生命財產安全。

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