北市天坑「下陷擴大」施工單位填補中！陳怡君聽原因傻眼：離譜

▲北市南京西路的路面突然裂開凹陷。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃彥傑、鄒鎮宇／台北報導

台北市大同區南京西路、貴德街口8日深夜11時52分，路面突然傳出巨響後發生地裂，瞬間出現一個天坑。民進黨台北市議員陳怡君表示，無法接受施工單位稱天氣太熱所致，「這狀況真的太離譜」。

陳怡君表示，幸好天坑發生在晚上，若是白天車水馬龍的情況就會更危險。她說，施工單位稱天氣太熱，剛鋪好的馬路才會凹陷，但這種說法讓她無法接受。據了解，該坑洞長約1.5公尺、寬約1公尺、深約1公尺，相關單位正在搶修中。

▲台北市議員陳怡君、永樂里長林宗穎。（圖／記者黃彥傑攝）



陳怡君指出，相關單位要釐清附近是否會出現類似的情況，且根據永樂里長林宗穎的說法，1個月內附近已出現兩次天坑的情況，因此需要檢討施工品質的問題，「尤其是最近沒有下雨耶，我覺得這是非常離譜的事情」。

永樂里長林宗穎表示，天坑確實又大又危險，希望相關單位能盡快處理，讓車子都能安全經過。

陳怡君表示，該天坑目前仍持續擴大、下陷，施工單位正在進行填補的動作，白天要請工務單位對附近道路進行檢查路面相關結構，「太可怕了」。

【天坑起初畫面點這】



▼天坑持續擴大中。（圖／記者黃彥傑攝）

