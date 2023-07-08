騎士碰撞郵務車！遭艙門把手「刺入太陽穴」倒血泊慘死　影片曝光

記者林悅、趙蔡州／台南報導

台南7日下午發生一起恐怖死亡車禍，61歲黃姓男子騎車行經中西區健康路一段的郵局前時，意外碰撞到停放在路旁的郵務車，遭郵務車側邊的艙門把手刺入太陽穴，導致他頭部重創，送醫後不治。警方表示，由於郵務車執行任務時，臨時停車及停車地點不受限制，詳細肇事責任仍待釐清。

▲騎士經過郵務車旁邊後，突然連人帶車倒地。（圖／翻攝自記者爆料網）

曝光的影片可以看見，黃男7日下午5時許騎車行經台南中西區健康路一段的郵局前方，在經過一輛停放在路邊的郵務車後，突然連人帶車倒地一動也不動了，直到救護人員趕到現場後，才發現他的頭部遭郵務車車艙的門把手穿入，因為大量出血昏迷，整個人躺在血泊中，緊急送醫後仍傷重不治。

警方調查，郵務車周姓駕駛當時正在洽公，把車停在水交社郵局外卸送郵件，不料黃男行駛到現場與郵務車發生碰撞，郵務車側邊的車艙門把手剛好從安全帽縫隙插入，直接刺進黃男右邊的太陽穴，造成黃男重傷死亡。

警方表示，雙方均無酒駕情況，後續已報請檢察官相驗，至於郵務車是否有違規，根據道路交通安全規則第113條，郵務車執行任務時，臨時停車及停車地點不受限制，詳細肇事責任仍待釐清。

▼騎士遭艙門把手（黃圈）刺穿太陽穴，送醫後仍傷重不治。（圖／民眾提供）