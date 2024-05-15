找到了！瑞芳籍漁船失聯「釣魚台海域」尋獲　平安抵深澳漁港

▲瑞芳籍漁船出港失聯，在距釣魚台北方約26浬處發現「新」船 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

瑞芳籍「新奇海」漁船5月9日16時出港後，於釣魚台附近海域失聯，家屬向海巡署報案請求協尋，海巡署獲報後循外交管道請日方協尋，於14日凌晨3時許於距釣魚台北方約26浬處發現「新」船並聯繫我方，經由救難船拖帶於今（15）日返抵深澳漁港，船上7人均安。

海巡署艦隊分署指出，「新」船於5月9日16時出港後多日未與家屬聯繫，家屬憂心「新」船安危，即向海巡署報案請求協尋，海巡署獲報後，立即協請行政院國家搜救中心確認「新」船船位最後發報位置，並循外交管道請日方協尋，宜蘭艦同步利用SSB無線電進行護漁廣播，請附近漁船協尋及利用衛星電話嘗試與該船建立通聯，以多方管道執行搜救任務。

海巡署艦隊分署表示，日方接獲請求後，立即派遣巡視船「PS-39」前往搜尋，於14日03時許於距釣魚台北方約26浬處發現「新」船並聯繫我方，表示該船目前失去動力但無立即危險，將拖帶「新」船至安全處轉交宜蘭縣漁業巡護救難船「宜安6號」續拖帶返台，宜蘭艦則全程在旁伴航戒護，至近岸海域時交由PP-10063艇戒護；「新」船於15日15時許返抵深澳漁港，人(2台籍5印尼籍)船均安，圓滿完成救援任務。