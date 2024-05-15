北竿一家三口車禍！爸重傷滿臉血　海巡獲報馳援後送

▲北竿一家三口車禍，爸受重傷請求海巡後送。（圖／記者林明揚翻攝）

記者林名揚、陳韻如／馬祖報導

馬祖北竿昨(14日)晚間發生嚴重事故，造成一名男子受到重傷滿臉是血，經北竿衛生所評估有就醫急迫性，因此緊急通報海巡署第十一巡防區指揮部，並由馬祖海巡隊派艇馳援後送縣立醫院就醫。

海巡署第十一巡防區指揮部昨日晚間9時許接獲報案，稱有一家三口車禍受傷，其中爸爸傷勢嚴重，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，但由於北竿鄉島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送縣立醫院就醫。

艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-10037艇至北竿白沙港與金馬澎分署第一0岸巡隊白沙安檢所人員，合力接駁傷患與北竿衛生所醫護人員及陪同家屬登艇，以最大安全航速，於10時許安全航抵南竿福澳港碼頭，由金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所人員協助接駁傷患上岸，後續交由連江縣消防局救護車轉送連江縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如錯過航班或夜間有緊急醫療需求，經醫療評估後可通知海巡派艇協助後送就醫，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。