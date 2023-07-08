桃園卡丁車過彎衝出賽車場「一頭撞上保時捷」　業者回應了

▲香港籍羅姓男子昨天下午在桃園區某賽車場玩卡丁車不慎衝出，撞上路旁保時捷跑車，圖為現場照片。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

記者沈繼昌／桃園報導

香港籍羅姓男子昨（7）日下午在桃園區某賽車場玩卡丁車，卻失控飛出場外撞上紅色保時捷跑車，羅姓男子多處擦挫傷，幸無生命危險，但恐須面臨巨額賠償費用，根據現場畫面研判，疑似卡丁車過彎時速度過快釀禍；對此，賽車場

指出，疑似過彎速度太快導致衝撞護欄，由於場地均依規定投保公共意外險，釐清肇事責任後，才能確認賠償情依據。

▲香港籍羅姓男子昨天下午在桃園區某賽車場玩卡丁車不慎衝出，撞上路旁保時捷跑車，保時捷跑車右保險桿被撞出一個大洞。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

這場卡丁車撞上保時捷跑車意外，位於桃園市桃園區的這家卡丁車賽車場，是北部地區相當知名賽車場，據桃園警方指出，昨天下午香港籍羅姓男子疑似過彎操控不慎撞上護欄再衝出場外，剛好經過賽車旁的紅色保時捷就被卡丁車撞上，造成保時捷跑車右前方保險桿破了一個大洞，所幸除羅姓男子身上有多處擦挫傷外，2名駕駛都沒性命危險，但羅姓男子肇事可能面臨龐大修車費用。

▲香港籍羅姓男子昨天下午在桃園區某賽車場玩卡丁車不慎失控衝出跑道，圖為案發現場照片。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

針對這起意外，賽車場業者表示，這起事故是，當天有2輛卡丁車在同一個彎道上，因過彎速度過快導致先後衝撞護欄，以致護欄位被撞移位，但賽車場強調場地使用F1等級，且經國際賽車聯盟（FIA）認證Tecpro護欄，可確保駕駛安全。

至於發生意外原因，卡丁車駕駛過彎前並未適當減速，過彎速度過快才導致衝出跑道，由於卡丁車是具有速度運動，仍有一定風險，即使場地使用國際認證安全設備，仍需考量自身駕駛能力及狀況進行；對於這起意外，因為場地有依規定投保公共意外險，但仍需先釐清肇事責任，才有作為賠償之依據。